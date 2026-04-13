América vs Alianza Atlético, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports se puede enterar de toda la antesala del partido entre América de Cali ante Alianza Atlético.

América de Cali enfrenta a Alianza Atlético | Vizzor

América de Cali va por su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por David González reciben en su casa, el Estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, a Alianza Atlético de Perú. Ambos equipos vienen de empatar en su primera salida.

Horario y dónde ver el América vs Alianza Atlético por la jornada 2 de la Copa Sudamericana

El duelo entre el equipo colombiano y el cuadro peruano por la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y se podrá ver a través dela pantalla de Espn. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían América vs Alianza Atlético

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jhon Murillo; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Así formaría Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez; Ariel Muñoz, Guillermo Larios y Franco Coronel. D.T.: Federico Urciuoli.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de América vs Alianza Atlético según la IA?

La mayoría de modelos de predicción e IA ponen como favorito a América de Cali para el partido ante Alianza Atlético, principalmente por jugar en condición de local y por su sólidez defensiva.

Algunas predicciones dan el 54 % de probabilidad de triunfo para América de Cali, frente a cerca de 21 % para Alianza Atlético.

Otros modelos apuntan a un resultado cerrado, incluso con empate como marcador más probable, pero igualmente ven a América de Cali como el equipo con más opciones de no perder.

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