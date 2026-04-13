LA Galaxy vs Toluca en vivo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

El conjunto escarlata intentará finiquitar la obra en Los Ángeles para quedarse con el boleto a las semifinales del torneo; llega con ventaja en el global de 4-2

Galaxy y Toluca van por el boleto a semifinales de Concachampions. | Claro Sports

Llegó la hora de la verdad para LA Galaxy y Toluca, quienes se enfrentarán este miércoles 15 de abril del 2026, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México, con la única intención de quedarse con el boleto a las semifinales del torneo.

El equipo mexicano llega con ventaja de dos goles, tras ganar 4-2 el encuentro de ida en el Estadio Nemesio Díez, por lo que buscará completar la obra en suelo estadounidense para mantener vivo el sueño de conquistar este torneo internacional.

Los dirigidos por Antonio Mohamed no pueden confiarse de la delantera obtenida en casa y sí pararse con orden para evitar algún daño y buscar un gol de visitante que les dé un poco de tranquilidad ante un Galaxy que suele crecerse ante su gente y que saldrá a tratar de revertir el marcador global.

Un nuevo triunfo, un empate o una derrota por un gol les estará dando el pase a los mexiquenses, mientras que el equipo de Los Ángeles puede hacer valer el criterio del gol de visitante, al haber convertido dos en el Nemesio Díez, por lo que un triunfo de 2-0 sería suficiente para avanzar, al igual que un 3-1.

Con el objetivo claro, rumbo a L.A. ✈️👹 pic.twitter.com/blTcdrIqz6 — Toluca FC (@TolucaFC) April 13, 2026

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026

LA Galaxy y los Diablos Rojos del Toluca se verán las caras este miércoles 15 de abril del 2026, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Ambos conjuntos con el deseo de mantenerse con vida y seguir adelante en el torneo. El silbatazo inicial se escuchará a las 19:00 horas de la Ciudad de México en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

México (CDMX): 19:00 horas | Fox One

Centroamérica: 19:00 horas | ESPN y Disney+

Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix

Argentina: 22:00 horas | Disney+

Colombia: 20:00 horas | Disney+

Alineaciones probables LA Galaxy vs Toluca

No hay tiempo para especular. Los Angeles Galaxy y Toluca buscan el pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 y tanto Greg Vanney como Antonio Mohamed echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar el pase a la siguiente ronda en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

LA Galaxy: James Marcinkowski, Mauricio Cuevas, Justin Haak, Carlos Garcés, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Lucas Sanabria, Gabriel Pec, João Klauss y Elijah Wynder.

James Marcinkowski, Mauricio Cuevas, Justin Haak, Carlos Garcés, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Lucas Sanabria, Gabriel Pec, João Klauss y Elijah Wynder. Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nico Castro, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del LA Galaxy vs Toluca en Concachampions

En la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, entre LA Galaxy y Toluca, ambos ya cuentan en su historial con un partido en este torneo entre ambos, siendo precisamente el que disputaron en la ida, la semana pasada en el Estadio Nemesio Díez, con triunfo de 4-2 para el conjunto escarlata.

Y es que previamente sólo se habían visto las caras en la Campeones Cup 2025, el 2 de octubre, con resultado favorable para el cuadro mexicano 2-3 en Los Ángeles. Por lo que este miércoles 15 de abril del 2026 apenas sostendrán el tercer duelo de su historia entre sí.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En las rondas de eliminación directa, el reglamento establece con precisión el procedimiento en caso de empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta. El primer criterio de desempate es el gol de visitante, que favorece al equipo que haya logrado anotar más veces fuera de casa durante el tiempo reglamentario.

Si la igualdad persiste, la serie se extiende a tiempos extra: dos periodos de 15 minutos cada uno, en los que el criterio del gol de visitante deja de aplicarse. En caso de que no haya un ganador tras los 30 minutos adicionales, la clasificación se define desde el punto penal para determinar quién avanza a la siguiente fase.

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