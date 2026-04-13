André Jardine lo deja claro: “Contra Nashville Es el partido más importante de la temporada”

El brasileño reconoce que han sufrido accidentes en la primera parte de la temporada, pero asegura que buscarán un juego por demás completo para poder instalarse entre los cuatro mejores de la región

América se alista para uno de los compromisos que marcarán su semestre en la Concacaf Champions Cup. André Jardine habló en la previa del duelo de vuelta ante Nashville y dejó claro el enfoque del equipo, con la mira puesta en avanzar a las semifinales del torneo.

El técnico brasileño reconoció el peso del partido dentro del calendario. “Queremos dar una gran importancia a cada partido, cuando ves el semestre como un todo es indiscutible que mañana jugamos el partido más importante del semestre”, afirmó. Además, señaló que el equipo llega listo para responder en este tipo de escenarios: “Estamos preparados para momentos decisivos como este”.

Jardine también explicó que el reciente resultado en el Clásico ayudó a reforzar la confianza del grupo. “El clásico nos ayudó a salir con este sentimiento. Veremos a un América competitivo, en busca de ponerlo entre los cuatro mejores”, comentó, al tiempo que dejó claro el objetivo inmediato en la competencia internacional.

Sobre el planteamiento, el entrenador detalló algunos puntos clave para el encuentro. “Enfocarnos en jugar bien, un buen plan de juego, contragolpear bien, solidez defensiva”, indicó. También resaltó el peso de jugar en casa: “Nuestra cancha nos da un sentimiento de hacernos fuerte con nuestra gente. América, históricamente es fuerte en su casa, pero hay que jugar el partido”.

En ese mismo sentido, Jardine advirtió que el equipo deberá imponer condiciones en todos los sectores del campo. “Hay que ser superiores en todos los aspectos”, expresó, consciente de que el rival buscará competir en cada jugada durante el encuentro decisivo.

El técnico también se dio tiempo para referirse a la situación física de Henry Martín. “Henry está haciendo examen para ver cómo anda, cómo está avanzando. Va a ser un tema médico”, explicó. Jardine señaló que el delantero sigue en evaluación y que su regreso dependerá del reporte del cuerpo médico: “Estamos aguardando que sea rápido… para hacer esfuerzos debe avanzar en protocolos médicos”.

El timonel brasileño también hizo un balance del rendimiento del equipo en lo que va del torneo local, donde reconoció que no han alcanzado los resultados esperados. “No podemos esconder que estamos en una primera parte de temporada con accidentes, con menos puntos”, declaró, al tiempo que descartó que se trate de un desgaste físico o mental. El técnico señaló que el equipo sigue en la pelea y que este tipo de momentos también forman parte del proceso competitivo.

Finalmente, el entrenador explicó que el objetivo inmediato es mejorar el funcionamiento colectivo rumbo a la fase final. “Debemos crecer, ganar consistencia, adaptación de los que acaban de llegar y llegar fuertes a la liguilla”, apuntó. Además, recordó que el cierre del torneo representa un escenario distinto: “Ya estando ahí es un torneo nuevo”, afirmó, dejando claro que América buscará llegar en mejores condiciones al momento decisivo.

Rodolfo Cota: “Vamos a buscar un partido casi perfecto”

El arquero de las Águilas, con complicada misión | Imago7

Rodolfo Cota también fue parte de la conferencia previa del duelo entre América y Nashville, y destacó el significado que tiene para el grupo volver a casa en un partido decisivo. El arquero reconoció que el entorno del estadio representa un impulso adicional para el equipo. “Es motivante ver el estadio, la cancha, el pasto, las instalaciones, claro que es un extra”, señaló, al tiempo que afirmó que busca responder dentro del campo en un torneo que considera relevante para el plantel.

El guardameta también explicó que uno de los objetivos principales será mantener el arco en cero, aunque reconoció la importancia del resultado global. “Mantener el cero en el arquero creo que es lo primordial”, comentó, pero dejó claro que el equipo tiene como prioridad ganar. “Salir con nuestra gente y en nuestra casa es ganar… vamos a buscar un partido casi perfecto”, añadió sobre el enfoque del encuentro.

Cota se refirió al momento que vive el equipo en la temporada y la necesidad de reconectar con la afición. “Hay que reconocer que no ha sido el mejor arranque”, admitió, aunque confía en el respaldo desde las gradas. El portero señaló que el apoyo será clave en una fase que considera importante tanto para el equipo como para los seguidores, con el objetivo de recuperar sensaciones en casa.

Por último, el arquero analizó las exigencias defensivas ante un rival que considera complejo. “Va a ser importante mantener el cero… contra un equipo complicado”, explicó, y apuntó que los errores forman parte del juego. “Decir de no cometer errores es imposible”, afirmó. Cota cerró al asegurar que el equipo necesita un rendimiento colectivo sólido para avanzar: “Hacer un partido casi perfecto, no sólo de uno, de todos los compañeros”.

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