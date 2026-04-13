Beca Benito Juárez 2026: ¿Quiénes recibirán pago doble de 3 mil 800 pesos en abril?

Estudiantes de bachillerato con Beca Benito Juárez recibirán en abril 2026 un pago doble de 3 mil 800 pesos por dos bimestres, con depósito escalonado

¿Quien recibe este beneficio en abril? @BecasBenito

La Beca Benito Juárez 2026 tendrá en abril uno de sus depósitos más esperados: un pago doble de 3 mil 800 pesos para estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas. El monto corresponde a dos bimestres acumulados, enero-febrero y marzo-abril, por lo que el apoyo llegará en una sola exhibición a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La razón de este depósito acumulado no es un bono extraordinario ni un nuevo registro, sino un ajuste en la dispersión de recursos del arranque de 2026. De acuerdo con la información oficial difundida por Programas para el Bienestar, los dos primeros bimestres del año se juntaron después de completarse la carga de matrícula y su validación en los subsistemas educativos.

Esto significa que el pago doble no será para toda la población estudiantil del país, sino para quienes ya forman parte del programa Benito Juárez en nivel medio superior y cumplen con la continuidad activa del apoyo. La beca mantiene su objetivo de reducir la deserción escolar y respaldar la permanencia en bachillerato o preparatoria, con un apoyo ordinario de 1,900 pesos bimestrales por alumna o alumno.

Además, abril será un mes clave porque los depósitos no caerán al mismo tiempo para todas las personas beneficiarias. El calendario se aplicará de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, una mecánica que busca evitar saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Beca Benito Juárez ¿Quiénes y por qué reciben pago doble este abril 2026?

Quienes recibirán los 3 mil 800 pesos en abril de 2026 son las y los estudiantes de bachillerato, preparatoria o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas que ya cobran la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. El pago es doble porque se juntan los depósitos de enero-febrero y marzo-abril, cada uno de mil 900 pesos, para entregar un total de 3 mil 800 pesos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

En la semana del lunes 13 al viernes 17 de abril cobrarán primero los apellidos que comienzan con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. El calendario reportado para esos días queda así: lunes 13, A y B; martes 14, C; miércoles 15, D, E y F; jueves 16, G; viernes 17, H, I, J, K y L.

Después de ese primer bloque, el depósito continuará la semana siguiente para completar la dispersión de abril. Los reportes sobre el calendario oficial señalan que el lunes 20 corresponderá a M; el martes 21 a N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 22 a R; el jueves 23 a S; y el viernes 24 a T, U, V, W, X, Y y Z, con lo que concluye el pago doble del mes para Benito Juárez y también para Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026: ¿Cuándo cae el pago en abril?

En el caso de la Beca Benito Juárez, el pago de abril 2026 arranca el lunes 13 y termina el viernes 24, siempre conforme a la letra inicial del primer apellido. Para quienes reciben Rita Cetina, el depósito comenzó antes: del miércoles 1 al jueves 16 de abril, también bajo un calendario alfabético.

El calendario de Rita Cetina quedó distribuido así: A y B el 1 de abril; C el 6; D, E y F el 7; G el 8; H, I, J, K y L el 9; M el 10; N, Ñ, O, P y Q el 13; R el 14; S el 15; y T a Z el 16. Esta beca entrega 1,900 pesos bimestrales por familia en secundaria y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel, mientras que en primaria y preescolar continúa para familias que ya venían recibiendo el apoyo desde etapas previas.

Para evitar confusiones, las autoridades recuerdan que el dinero se deposita únicamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y no es necesario retirarlo el mismo día. Quien quiera confirmar si ya cayó el apoyo puede revisar el Buscador de Estatus con CURP o consultar el saldo por los canales del banco, una medida útil en un mes donde miles de estudiantes recibirán pagos acumulados.

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