Gabriela Jaquez en la WNBA: calendario completo del Chicago Sky en la temporada 2026
La basquetbolista mexicana hace historia al ser seleccionada en el pick número cinco de la primera ronda del draft de la WNBA
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Gabriela Jaquez ha dado el salto más importante de su carrera y con ello también ha marcado un momento histórico para el deporte mexicano. La basquetbolista fue seleccionada en el quinto pick de la primera ronda por Chicago Sky en el Draft 2026 de la WNBA, convirtiéndose en una de las pocas mexicanas en llegar a la liga más importante del baloncesto femenil en el mundo, y en el rostro de una nueva generación que comienza a abrir camino a nivel internacional.
El ascenso de Jaquez no es casualidad. Su nombre tomó fuerza tras un cierre brillante en el baloncesto colegial con UCLA, donde no solo levantó el título de la NCAA, sino que lo hizo siendo protagonista en el momento más importante. En la final, la mexicana firmó una actuación determinante con 21 puntos y un dominio total en la duela, liderando a su equipo en un triunfo histórico que confirmó su proyección profesional.
With the No. 5 pick of the WNBA Draft, the @chicagosky select Gabriela Jaquez!— WNBA (@WNBA) April 13, 2026
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Ahora, con su llegada a la WNBA, Jaquez no solo inicia una nueva etapa en su carrera, sino que también se convierte en un referente para el basquetbol mexicano. Su presencia en Chicago Sky representa más que un fichaje: es la consolidación de un talento que ya respondió en los escenarios más exigentes y que hoy comienza a escribir su propia historia en la élite del deporte.
A continuación, te dejamos el calendario completo de la temporada regular del Chicago Sky en la WNBA 2026, ya con la mexicana Gabriela Jaquez en sus filas.
- Sábado 9 de mayo | en Portland Fire | 19:00 | Moda Center
- Miércoles 13 de mayo | en Golden State Valkyries | 20:00 | Chase Center
- Viernes 15 de mayo | en Phoenix Mercury | 20:00 | Mortgage Matchup Center
- Domingo 17 de mayo | en Minnesota Lynx | 11:30 | Target Center
- Miércoles 20 de mayo | en Chicago vs Dallas Wings | 19:00 | Wintrust Arena
- Sábado 23 de mayo | en Chicago vs Minnesota Lynx | 11:00 | Wintrust Arena
- Miércoles 27 de mayo | en Chicago vs Toronto Tempo | 18:00 | Wintrust Arena
- Viernes 29 de mayo | en Chicago vs Minnesota Lynx | 17:30 | Wintrust Arena
- Martes 2 de junio | en Washington Mystics | 18:00 | CareFirst Arena
- Viernes 5 de junio | en Chicago vs Connecticut Sun | 17:30 | Wintrust Arena
- Domingo 7 de junio | en Toronto Tempo | 13:00 | Coca-Cola Coliseum
- Martes 9 de junio | en Chicago vs Atlanta Dream | 18:00 | Wintrust Arena
- Jueves 11 de junio | en Indiana Fever | 17:00 | Gainbridge Fieldhouse
- Miércoles 17 de junio | en Chicago vs New York Liberty | 18:00 | Wintrust Arena
- Sábado 20 de junio | en Dallas Wings | 18:00 | College Park Center
- Lunes 22 de junio | en Connecticut Sun | 17:00 | Mohegan Sun Arena
- Miércoles 24 de junio | en Chicago vs Portland Fire | 19:00 | Wintrust Arena
- Viernes 26 de junio | en Chicago vs Portland Fire | 17:30 | Wintrust Arena
- Domingo 28 de junio | en Chicago vs Las Vegas Aces | 14:00 | United Center
- Viernes 3 de julio | en Las Vegas Aces | 20:00 | T-Mobile Arena
- Martes 7 de julio | en Phoenix Mercury | 20:00 | Mortgage Matchup Center
- Viernes 10 de julio | en Los Angeles Sparks | 20:00 | crypto.com Arena
- Domingo 12 de julio | en Dallas Wings | 17:00 | American Airlines Center
- Miércoles 15 de julio | en Chicago vs Seattle Storm | 10:00 | Wintrust Arena
- Viernes 17 de julio | en Chicago vs Los Angeles Sparks | 17:30 | Wintrust Arena
- Domingo 19 de julio | en Atlanta Dream | 14:00 | Gateway Center
- Miércoles 22 de julio | en New York Liberty | 17:00 | Barclays Center
- Jueves 30 de julio | en Chicago vs Connecticut Sun | 18:00 | Wintrust Arena
- Sábado 1 de agosto | en Chicago vs Las Vegas Aces | 11:00 | Wintrust Arena
- Lunes 3 de agosto | en Chicago vs Phoenix Mercury | 18:00 | Wintrust Arena
- Miércoles 5 de agosto | en Chicago vs Los Angeles Sparks | 19:00 | Wintrust Arena
- Sábado 8 de agosto | en Chicago vs Indiana Fever | 13:00 | United Center
- Lunes 10 de agosto | en Seattle Storm | 20:00 | Climate Pledge Arena
- Miércoles 12 de agosto | en Golden State Valkyries | 20:00 | Chase Center
- Domingo 16 de agosto | en Seattle Storm | 15:00 | Climate Pledge Arena
- Martes 18 de agosto | en Chicago vs New York Liberty | 19:00 | Wintrust Arena
- Viernes 21 de agosto | en Chicago vs Golden State Valkyries | 17:30 | Wintrust Arena
- Domingo 23 de agosto | en Chicago vs Indiana Fever | 17:00 | Wintrust Arena
- Martes 25 de agosto | en Connecticut Sun | 17:00 | Mohegan Sun Arena
- Sábado 29 de agosto | en New York Liberty | 11:00 | Barclays Center
- Jueves 17 de septiembre | en Chicago vs Washington Mystics | 18:00 | Wintrust Arena
- Sábado 19 de septiembre | en Atlanta Dream | 17:00 | State Farm Arena
- Martes 22 de septiembre | en Chicago vs Toronto Tempo | 18:00 | Wintrust Arena
- Jueves 24 de septiembre | en Washington Mystics | 17:30 | Capital One Arena