Gabriela Jaquez en la WNBA: calendario completo del Chicago Sky en la temporada 2026

La basquetbolista mexicana hace historia al ser seleccionada en el pick número cinco de la primera ronda del draft de la WNBA

Gabriel Jacquez fue seleccionada por Chicago Sky | IMAGN IMAGES via Reuters

Gabriela Jaquez ha dado el salto más importante de su carrera y con ello también ha marcado un momento histórico para el deporte mexicano. La basquetbolista fue seleccionada en el quinto pick de la primera ronda por Chicago Sky en el Draft 2026 de la WNBA, convirtiéndose en una de las pocas mexicanas en llegar a la liga más importante del baloncesto femenil en el mundo, y en el rostro de una nueva generación que comienza a abrir camino a nivel internacional.

El ascenso de Jaquez no es casualidad. Su nombre tomó fuerza tras un cierre brillante en el baloncesto colegial con UCLA, donde no solo levantó el título de la NCAA, sino que lo hizo siendo protagonista en el momento más importante. En la final, la mexicana firmó una actuación determinante con 21 puntos y un dominio total en la duela, liderando a su equipo en un triunfo histórico que confirmó su proyección profesional.

With the No. 5 pick of the WNBA Draft, the @chicagosky select Gabriela Jaquez!



2026 #WNBADraft presented by State Street Investment Management SPY pic.twitter.com/DMK3qe9PaI — WNBA (@WNBA) April 13, 2026

Ahora, con su llegada a la WNBA, Jaquez no solo inicia una nueva etapa en su carrera, sino que también se convierte en un referente para el basquetbol mexicano. Su presencia en Chicago Sky representa más que un fichaje: es la consolidación de un talento que ya respondió en los escenarios más exigentes y que hoy comienza a escribir su propia historia en la élite del deporte.

A continuación, te dejamos el calendario completo de la temporada regular del Chicago Sky en la WNBA 2026, ya con la mexicana Gabriela Jaquez en sus filas.

Sábado 9 de mayo | en Portland Fire | 19:00 | Moda Center

Miércoles 13 de mayo | en Golden State Valkyries | 20:00 | Chase Center

Viernes 15 de mayo | en Phoenix Mercury | 20:00 | Mortgage Matchup Center

Domingo 17 de mayo | en Minnesota Lynx | 11:30 | Target Center

Miércoles 20 de mayo | en Chicago vs Dallas Wings | 19:00 | Wintrust Arena

Sábado 23 de mayo | en Chicago vs Minnesota Lynx | 11:00 | Wintrust Arena

Miércoles 27 de mayo | en Chicago vs Toronto Tempo | 18:00 | Wintrust Arena

Viernes 29 de mayo | en Chicago vs Minnesota Lynx | 17:30 | Wintrust Arena

Martes 2 de junio | en Washington Mystics | 18:00 | CareFirst Arena

Viernes 5 de junio | en Chicago vs Connecticut Sun | 17:30 | Wintrust Arena

Domingo 7 de junio | en Toronto Tempo | 13:00 | Coca-Cola Coliseum

Martes 9 de junio | en Chicago vs Atlanta Dream | 18:00 | Wintrust Arena

Jueves 11 de junio | en Indiana Fever | 17:00 | Gainbridge Fieldhouse

Miércoles 17 de junio | en Chicago vs New York Liberty | 18:00 | Wintrust Arena

Sábado 20 de junio | en Dallas Wings | 18:00 | College Park Center

Lunes 22 de junio | en Connecticut Sun | 17:00 | Mohegan Sun Arena

Miércoles 24 de junio | en Chicago vs Portland Fire | 19:00 | Wintrust Arena

Viernes 26 de junio | en Chicago vs Portland Fire | 17:30 | Wintrust Arena

Domingo 28 de junio | en Chicago vs Las Vegas Aces | 14:00 | United Center

Viernes 3 de julio | en Las Vegas Aces | 20:00 | T-Mobile Arena

Martes 7 de julio | en Phoenix Mercury | 20:00 | Mortgage Matchup Center

Viernes 10 de julio | en Los Angeles Sparks | 20:00 | crypto.com Arena

Domingo 12 de julio | en Dallas Wings | 17:00 | American Airlines Center

Miércoles 15 de julio | en Chicago vs Seattle Storm | 10:00 | Wintrust Arena

Viernes 17 de julio | en Chicago vs Los Angeles Sparks | 17:30 | Wintrust Arena

Domingo 19 de julio | en Atlanta Dream | 14:00 | Gateway Center

Miércoles 22 de julio | en New York Liberty | 17:00 | Barclays Center

Jueves 30 de julio | en Chicago vs Connecticut Sun | 18:00 | Wintrust Arena

Sábado 1 de agosto | en Chicago vs Las Vegas Aces | 11:00 | Wintrust Arena

Lunes 3 de agosto | en Chicago vs Phoenix Mercury | 18:00 | Wintrust Arena

Miércoles 5 de agosto | en Chicago vs Los Angeles Sparks | 19:00 | Wintrust Arena

Sábado 8 de agosto | en Chicago vs Indiana Fever | 13:00 | United Center

Lunes 10 de agosto | en Seattle Storm | 20:00 | Climate Pledge Arena

Miércoles 12 de agosto | en Golden State Valkyries | 20:00 | Chase Center

Domingo 16 de agosto | en Seattle Storm | 15:00 | Climate Pledge Arena

Martes 18 de agosto | en Chicago vs New York Liberty | 19:00 | Wintrust Arena

Viernes 21 de agosto | en Chicago vs Golden State Valkyries | 17:30 | Wintrust Arena

Domingo 23 de agosto | en Chicago vs Indiana Fever | 17:00 | Wintrust Arena

Martes 25 de agosto | en Connecticut Sun | 17:00 | Mohegan Sun Arena

Sábado 29 de agosto | en New York Liberty | 11:00 | Barclays Center

Jueves 17 de septiembre | en Chicago vs Washington Mystics | 18:00 | Wintrust Arena

Sábado 19 de septiembre | en Atlanta Dream | 17:00 | State Farm Arena

Martes 22 de septiembre | en Chicago vs Toronto Tempo | 18:00 | Wintrust Arena

Jueves 24 de septiembre | en Washington Mystics | 17:30 | Capital One Arena

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