WNBA Draft 2026 en vivo: rondas, jugadoras y última hora de la mexicana Gabriela Jaquez hoy 13 abril

¿Cuál será el equipo de Gabriela Jaquez en la WNBA? Sigue todos los picks minuto a minuto

WNBA Draft 2026, en vivo | David L. Nemec/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP

El lunes 13 de abril, una nueva generación de jugadoras se suma a la WNBA. Día de Draft en la liga de básquetbol femenil, en lo que será el reclutamiento más grande de la historia y apunta a ser histórico para México, gracias a Gabriela Jaquez.

La flamante campeona de la NCAA con UCLA y seleccionada mexicana es una de las jugadoras mejor proyectadas para este reclutamiento de la WNBA, que estaremos comentando en vivo a través de Claro Sports.

Gabriela Jaquez, en Nueva York para el Draft de la WNBA La seleccionada mexicana, campeona con UCLA en la NCAA, está presente en Nueva York junto a otras 15 jugadoras que hoy escucharán su nombre para unirse a la mejor liga de básquetbol femenil del mundo. Jugadoras WNBA Draft 2026 | Angelina Katsanis / Getty Images via AFP ¿A qué hora es y dónde ver el Draft de la WNBA 2026? El Draft 2026 de la WNBA es este lunes 13 de abril, en Nueva York, comenzando en punto de las 7:00 p.m. hora local, 17:00 horas de la CDMX. Draft de la WNBA 2026:¿En qué posición podría ser elegida Gabriela Jaquez? La seleccionada mexicana está proyectada para ser elegida en la primera ronda del reclutamiento de la WNBA. Varios Mock Drafts le ubican entre el puesto 8 y el 12, que podrían ser equipos como Golden State, Indiana o Washington. El orden de selecciones de la primera ronda del WNBA Draft 2026 Por segundo año consecutivo, Dallas Wings tiene la primera selección del Draft de la WNBA 2026. En 2025 eligieron a Paige Bueckers y este año, el primer puesto es uno de los pocos que no ha sido traspasado. Son un total de 45 selecciones entre las tres rondas del Draft, en un año en el que debutan dos equipos: el Portland Fire y el Toronto Tempo. Así está la primera ronda Dallas Wings

Minnesota Lynx (de Chicago Sky)

Seattle Storm (de Los Angeles Sparks)

Washington Mystics

Chicago Cky (de Connecticut Sun)

Toronto Tempo

Portland Fire

Golden State Valkyries

Washington Mystics (de Seattle Storm)

Indiana Fever

Washington Mystics (de NY Liberty vía Minnesota y Connecticut)

Connecticut Sun (de Phoenix Mercury vía Chicago)

Atlanta Dream

Seattle Storm (de Las Vegas Aces)

Connecticut Sun (de Minnesota Lynx vía Washington Mystics) El orden de selecciones de la segunda ronda del WNBA Draft 2026 Seattle Storm (de Dallas Wings)

Portland Fire (de Chicago Sky)

Connecticut Sun

Washington Mystics

Los Angeles Sparks

Chicago Sky (de Portland Fire

Toronto Tempo

Golden State Valkyries

Los Angeles Sparks (de Seattle Storm)

Indiana Fever

Toronto Tempo (de NY Liberty)

Phoenix Mercury

Atlanta Dream

Las Vegas Aces

Washington Mystics (de Minnesota Lynx) El orden de selecciones de la tercera ronda del WNBA Draft 2026 Dallas Wings

Chicago Sky

Connecticut Sun

Washington Mystics

Los Angeles Sparks

Toronto Tempo

Portland Fire

Golden State Valkyries

Seattle Storm

Indiana Fever

New York Liberty

Phoenix Mercury

Atlanta Dream

Las Vegas Aces

Minnesota Lynx

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