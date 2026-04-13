WNBA Draft 2026 en vivo: rondas, jugadoras y última hora de la mexicana Gabriela Jaquez hoy 13 abril
¿Cuál será el equipo de Gabriela Jaquez en la WNBA? Sigue todos los picks minuto a minuto
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El lunes 13 de abril, una nueva generación de jugadoras se suma a la WNBA. Día de Draft en la liga de básquetbol femenil, en lo que será el reclutamiento más grande de la historia y apunta a ser histórico para México, gracias a Gabriela Jaquez.
La flamante campeona de la NCAA con UCLA y seleccionada mexicana es una de las jugadoras mejor proyectadas para este reclutamiento de la WNBA, que estaremos comentando en vivo a través de Claro Sports.
Gabriela Jaquez, en Nueva York para el Draft de la WNBA
La seleccionada mexicana, campeona con UCLA en la NCAA, está presente en Nueva York junto a otras 15 jugadoras que hoy escucharán su nombre para unirse a la mejor liga de básquetbol femenil del mundo.
¿A qué hora es y dónde ver el Draft de la WNBA 2026?
El Draft 2026 de la WNBA es este lunes 13 de abril, en Nueva York, comenzando en punto de las 7:00 p.m. hora local, 17:00 horas de la CDMX.
Draft de la WNBA 2026:¿En qué posición podría ser elegida Gabriela Jaquez?
La seleccionada mexicana está proyectada para ser elegida en la primera ronda del reclutamiento de la WNBA. Varios Mock Drafts le ubican entre el puesto 8 y el 12, que podrían ser equipos como Golden State, Indiana o Washington.
El orden de selecciones de la primera ronda del WNBA Draft 2026
Por segundo año consecutivo, Dallas Wings tiene la primera selección del Draft de la WNBA 2026. En 2025 eligieron a Paige Bueckers y este año, el primer puesto es uno de los pocos que no ha sido traspasado.
Son un total de 45 selecciones entre las tres rondas del Draft, en un año en el que debutan dos equipos: el Portland Fire y el Toronto Tempo. Así está la primera ronda
Dallas Wings
Minnesota Lynx (de Chicago Sky)
Seattle Storm (de Los Angeles Sparks)
Washington Mystics
Chicago Cky (de Connecticut Sun)
Toronto Tempo
Portland Fire
Golden State Valkyries
Washington Mystics (de Seattle Storm)
Indiana Fever
Washington Mystics (de NY Liberty vía Minnesota y Connecticut)
Connecticut Sun (de Phoenix Mercury vía Chicago)
Atlanta Dream
Seattle Storm (de Las Vegas Aces)
Connecticut Sun (de Minnesota Lynx vía Washington Mystics)
El orden de selecciones de la segunda ronda del WNBA Draft 2026
Seattle Storm (de Dallas Wings)
Portland Fire (de Chicago Sky)
Connecticut Sun
Washington Mystics
Los Angeles Sparks
Chicago Sky (de Portland Fire
Toronto Tempo
Golden State Valkyries
Los Angeles Sparks (de Seattle Storm)
Indiana Fever
Toronto Tempo (de NY Liberty)
Phoenix Mercury
Atlanta Dream
Las Vegas Aces
Washington Mystics (de Minnesota Lynx)
El orden de selecciones de la tercera ronda del WNBA Draft 2026
Dallas Wings
Chicago Sky
Connecticut Sun
Washington Mystics
Los Angeles Sparks
Toronto Tempo
Portland Fire
Golden State Valkyries
Seattle Storm
Indiana Fever
New York Liberty
Phoenix Mercury
Atlanta Dream
Las Vegas Aces
Minnesota Lynx