René Higuita lanza conmovedor mensaje de despedida: ¿Qué pasa con la leyenda del fútbol colombiano?

Uno de los mejores arqueros del Fútbol Profesional Colombiano en toda su historia, René Higuita, sufrió la muerte de su padre.

René Higuita, leyenda de Atlético Nacional | Vizzor

La leyenda de Atlético Nacional y actual entrenador de arqueros del verde paisa, Rene Higuita, es noticia en territorio colombiano. Uno de los arqueros más embaticos, sino el más, del Fútbol Profesional Colombiano hizo pública la muerte de su padre y las repercusiones no se han demorado en aparecer.

¿Qué está pasando con René Higuita y el mensaje de despedida?

Este lunes 13 de abril, René Higuita, reveló que su padre falleció. Más allá de que su relación no era la más estrecha a lo largo de los años, el ex portero colombiano dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Vale la pena recordar que, el paisa de 59 años, actualmente trabaja como entrenador de arqueros en Atlético Nacional y está a cargo de David Ospina, Harlen Castillo y Kevin Cataño.

“Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor” fueron algunas de las palabras del mensaje tras la muerte de su padre..

Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz.



Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón.



Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor… pic.twitter.com/NGDk2pyP44 — René Higuita (@higuitarene) April 13, 2026

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano se ha unido a los mensajes de condolencias para el astro colombiano y publicó un comunicado oficial al respecto. “La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Zapata, padre del ex arquero de la Selección Colombia, René Higuita“.

René Higuita: esta es la trayectoria del icono del fútbol colombiano

René Higuita sigue siendo parte de la historia del Fútbol Profesional Colombiano. No solamente es parte de los entrenadores de Atlético Nacional, sino que su escorpión sigue dándole la vuelta al mundo. Además, cada que un portero demuestra cierta habilidad con los pies, la comparación con el antiqueño no demora en llegar.

Nacido un 27 de agosto de 1966, el portero colombiano hizo parte de Atlético Nacional desde 1986 hasta 1997. De hecho, fue una de las grandes figuras en el título de la Copa Libertadores de América 1989 y un gran pilar para la revolución del rol del arquero en el fútbol mundial. René Higuita fue el pionero en darle importancia al juego con los pies de los guardametas.

Así mismo, el paisa vistió las camiseta de Real Valladolid de España y Veracruz de México. En Colombia también portó la camiseta de Millonarios y Junior de Barranquilla. Con la Selección Colombia acumuló 68 partidos y tres goles. A nivel de clubes, en Atlético Nacional pasó la barrera de los 300 partidos y llegó a la módica suma de 43 goles en toda su carrera.

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