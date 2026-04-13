Millonarios no se quedará de brazos cruzados por el penal no sancionado a Falcao

Tanto Fabián Bustos como el delantero afirmaron que Andrés Rojas reconoció que cometió un error en su decisión.

Falcao García, delantero de Millonarios | Vizzor Image

Millonarios comprometió seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay, esto tras el empate a un gol en el más reciente clásico capitalino contra Independiente Santa Fe.

El equipo del director técnico Fabián Bustos no pudo hacer valer su localía el pasado domingo 12 de abril en El Campín, a pesar de que el ‘Embajador’ fue quien abrió el marcador en dicho compromiso.

Un golazo de Sebastián Valencia ilusionó a los hinchas del ‘Azul’ capitalino con la victoria, pero luego Hugo Rodallega de cabeza puso la igualdad y ya luego ninguno de los dos pudo anotar de nuevo para sumar de a tres.

Vale la pena mencionar que desde el minuto 79 hasta el cierre del compromiso Millonarios jugó con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Contreras, quien agredió a un rival y Andrés Rojas no dudó en mostrarle la cartulina roja.

La acción que pudo haber inclinado la balanza a favor de Millonarios

Falcao García ingresó para el complemento en el conjunto ‘Embajador’, esto cuando el reloj marcaba los 82′ de juego. Si bien el ‘Tigre’ no logró marcar, su ingreso le dio algo de claridad ofensiva a los dirigidos por Bustos.

Inclusive generó peligro en el área rival, al punto que se está afirmando que no le sancionaron un penal por un empujón por la espalda de Daniel Torres, volante de Santa Fe.

Con respecto a esa decisión de Rojas de no sancionar el penalti hay opiniones divididas, pero lo cierto es que tanto Falcao como Bustos dijeron en rueda de prensa que el juez les confesó que cometió un error al no pitarlo.

Eso sigue haciendo eco en Millonarios y parece que el club está decidido a pasar una queja formal por esa jugada, con videos y citando el reglamento, reveló el periodista Alexis Rodríguez.

Esta no es la primera vez que dicha institución decide hacer eso en este 2026, pues recordemos que lo hizo también hace unas fechas cuando se jugó el partido contra Internacional de Bogotá.

Por ahora queda esperar que se conozcan los argumentos para esa queja que planea enviar ‘Millos’ por esa decisión puntual de Rojas, la cual pudo haber cambiado el trámite del clásico capitalino.

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