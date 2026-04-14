¿Se cayó X? Usuarios reportan fallas en la aplicación hoy 14 de abril

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 15:00 horas, cuando se registró un aumento en los avisos de las fallas

Usuarios reportan fallas en X este martes 14 de abril. | Reuters

La red social X, antes conocida como Twitter, registró fallas este martes 14 de abril de 2026, lo que generó reportes de usuarios en México y otras partes del mundo. La interrupción se reflejó en plataformas de monitoreo como Downdetector, donde se concentraron miles de reportes en cuestión de minutos.

El incidente provocó que usuarios acudieran a otras redes para confirmar el estado del servicio, una reacción común cuando este tipo de plataformas presenta problemas de acceso o funcionamiento.

¿Hubo una caída masiva de X (antes Twitter) hoy 14 de abril?

Sí. Durante la tarde de este martes 14 de abril, usuarios reportaron una caída de X que afectó el funcionamiento de la plataforma. Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 15:00 horas, cuando se registró un aumento en los avisos de fallas en sitios especializados como Downdetector.

La incidencia no fue aislada. Reportes señalaron afectaciones tanto en México como en otras regiones, lo que apunta a una interrupción con alcance amplio. En México, las principales ciudades con reportes fueron Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, según los datos recopilados por plataformas de monitoreo de fallas digitales.

¿Cuáles fueron las principales fallas en la aplicación de mensajería? Esto reportan usuarios

De acuerdo con los reportes de usuarios y el análisis de Downdetector, las fallas más comunes fueron:

Problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil (43% de los reportes).

Errores de conexión con el servidor (27%).

Fallas en la actualización del feed o contenido (16%).

Además, algunos usuarios señalaron que el contenido dejó de cargar de forma repentina, lo que impidió navegar con normalidad dentro de la plataforma. Downdetector, que recopila reportes en tiempo real enviados por los propios usuarios, permite identificar este tipo de caídas y medir su impacto en distintas regiones.

¿Ha enviado algún comunicado X?

Hasta el momento de los reportes, no se había emitido un comunicado oficial por parte de X sobre las causas de la falla. Este tipo de incidentes suele resolverse sin explicación inmediata, mientras la empresa trabaja en restablecer el servicio de forma gradual. En caídas recientes, la plataforma tampoco ha detallado de forma pública el origen de las interrupciones.

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