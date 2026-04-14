Cholo Simeone revela la fórmula para vencer al Barcelona

El Atlético eliminó al Barcelona por tercera vez en la Champions League y Simeone destacó la resiliencia inicial y el peso del Metropolitano

Los colchoneros jugarán las semifinales de la Champions League | Reuters

El Atlético de Madrid se clasificó a semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona con marcador global de 3-2, pese a perder 1-2 en la vuelta disputada en el Metropolitano. El equipo de Diego Simeone sostuvo la ventaja obtenida en la ida en un partido que exigió máxima resistencia tras un arranque adverso, donde los culés empataron la serie en menos de 25 minutos con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres.

Con este resultado, el conjunto rojiblanco eliminó por tercera vez al Barcelona en cuartos de final y avanzó a su cuarta semifinal de Champions bajo el mando de Simeone. Tras el partido, el técnico argentino valoró la consistencia competitiva del equipo a lo largo de su ciclo, así como la respuesta del grupo ante un escenario adverso desde el inicio del encuentro.

“No es fácil dejar tres veces fuera al Barcelona en cuartos. A Messi, Yamal y lo hemos hecho con mucho trabajo, entrega, emoción y las tres jugamos de local en la vuelta con nuestra gente. Esperemos que puedan descansar y que el sábado hagamos un buen partido”.

El arranque del partido condicionó el desarrollo de la vuelta, con un Barcelona que encontró ventajas desde la presión alta y capitalizó errores en salida del Atlético. La desventaja 0-2 en el marcador obligó a los locales a sostener el plan inicial pese a un contexto adverso, evitando replegarse completamente y manteniendo la intención de atacar para no ceder el control total del partido.

“Pfff, son 14 años y la verdad es que seguir viendo que el equipo compite me emociona. Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos enfrentado a un equipo que juega extraordinariamente bien, con una velocidad increíble, difícil de controlar. Hicimos un esfuerzo muy grande tras el 0-2, con errores individuales. Logramos posicionarnos en el partido y tener calma”.

“Hay una sola manera de enfrentarnos a ellos: atacarlos”

Uno de los momentos críticos del partido fue el error defensivo de Clément Lenglet en el inicio, en una acción que derivó en el primer gol del Barcelona. Pese a ello, el defensor mantuvo continuidad en el juego y terminó el encuentro con mayor estabilidad, en un contexto de alta exigencia y presión constante del rival.

“Habíamos hablado antes del partido. No tenía que demostrarnos nada. Lo conozco: es extraordinario, un profesional increíble, un futbolista con características muy buenas y cosas para mejorar. Apareció ese error y no es fácil seguir, pero tuvo calma, temple y jerarquía para jugar un partido que era difícil. Fue de menos a más, terminando muy bien”.

La eliminatoria se definió en la gestión de los momentos clave entre ida y vuelta. El Atlético capitalizó su eficacia en el primer partido con dos goles que le dieron margen para sostener la serie, mientras que en la vuelta resistió el dominio de posesión del Barcelona y encontró respuesta en la transición ofensiva y el impacto de los cambios.

“Cada vez que competimos entendemos que hay una sola manera de enfrentarnos a ellos: atacarlos. La posesión fue más de ellos esta vez; en el anterior fue más pareja. Si no los atacas, pierdes. Son muy buenos atacando. Sabíamos de las posibilidades que íbamos a tener. En Copa hicimos un grandísimo primer tiempo aquí y luego nos tocó sufrir allí”.

Con la clasificación, el Atlético alcanza su cuarta semifinal de Champions en la era Simeone, consolidando un ciclo que ha sostenido presencia competitiva en instancias finales europeas durante más de una década.

“Es la cuarta, sí. Jugar una semifinal de Champions… uf, qué bueno. Iremos con toda la ilusión y la fe. Sabemos nuestras características buenas, nuestros defectos. Tenemos mucha fe, estamos preparados e iremos a buscar lo que llevamos buscando hace muchos años”.

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