Hoy No Circula este 16 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el jueves en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Las medidas para reducir la contaminación se aplican este 16 de abril. Aquí te decimos qué autos no pueden circular

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Las medidas para reducir la contaminación. Reuters

El programa Hoy No Circula continúa este jueves 16 de abril de 2026, y las autoridades han establecido nuevas restricciones en la Ciudad de México y el Estado de México para controlar la contaminación y mejorar la calidad del aire. A pesar de que no se ha activado una Fase 1 de Contingencia Ambiental, se implementan las restricciones normales que buscan reducir la cantidad de vehículos en las calles durante las horas de mayor concentración de contaminantes.

El Hoy No Circula en la capital mexicana y sus alrededores se mantiene operativo bajo el esquema habitual, de 5 de la mañana a las 22:00 hora, tiempo del centro de México; y los automovilistas deben estar atentos para evitar contratiempos y sanciones. El programa abarca tanto la CDMX como los municipios aledaños del Edomex, afectando a vehículos con ciertos tipos de hologramas y placas. Es importante recordar que, además de las restricciones en circulación, se contemplan multas y sanciones económicas para quienes no respeten las normas, por lo que se recomienda revisar las indicaciones de las autoridades.

¿Qué autos no circulan el jueves 16 de abril de 2026 y cuáles sí?

Este jueves 16 de abril, el programa Hoy No Circula aplicará restricciones de circulación entre las 05:00 y las 22:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México. Los autos que no podrán circular son aquellos con hologramas de verificación 1 y 2 y engomado verde, además de aquellos que tienen placas terminadas en 1 y 2. También se incluyen vehículos con placas foráneas, los cuales no podrán circular entre las 05:00 y las 11:00 horas. Por otro lado, los autos con hologramas 0 y 00, así como los autos eléctricos o híbridos, están exentos de la restricción y pueden circular sin problemas.

Hoy No Circula, jueves. Foto X: @CAMegalopolis

Este esquema habitual busca reducir los niveles de contaminación en las horas de mayor concentración de ozono en el ambiente. Además, se reitera que los vehículos con hologramas 0 y 00 pueden circular sin restricción, lo que incluye a autos eléctricos, híbridos y aquellos con placas de discapacitados, a pesar de que el día de la semana corresponda a las restricciones del Hoy No Circula.

Contingencia Ambiental Fase 1: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental debido a la presencia de altos niveles de ozono. Esto sucede cuando las concentraciones de ozono superan los 154 partes por billón (ppb) en las estaciones de monitoreo de la zona. En estos casos, el programa de restricción vehicular se amplía para incluir a más autos, incluyendo aquellos con hologramas 0 y 00, lo que permite disminuir de manera más drástica la circulación de vehículos y mejorar la calidad del aire.

En situaciones de Doble Hoy No Circula, la restricción es más severa y afecta a una mayor cantidad de vehículos, ya que las autoridades buscan reducir al mínimo los niveles de contaminación para proteger la salud pública. Este tipo de medidas se activa únicamente cuando las condiciones climáticas favorecen la acumulación de contaminantes en la atmósfera y los niveles de ozono superan los umbrales establecidos. En esta ocasión, no se ha activado la Fase 1 de Contingencia, por lo que las restricciones operan de manera habitual.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El incumplimiento del programa Hoy No Circula puede acarrear sanciones económicas y otras consecuencias para los conductores. Las multas por no respetar el programa varían entre los 2,000 y 3,000 pesos, dependiendo del tipo de infracción y la entidad. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remolcado al corralón, lo que genera costos adicionales por el arrastre y la estancia en el depósito vehicular.

Por lo tanto, es importante que los conductores de la Ciudad de México y el Estado de México respeten las restricciones del Hoy No Circula para evitar complicaciones. Las autoridades recomiendan revisar las condiciones y la información oficial antes de salir a la calle, especialmente en días en los que las restricciones se apliquen debido a la calidad del aire.

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