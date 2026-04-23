Hoy No Circula este 23 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el jueves en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula opera con normalidad este jueves 23 de abril en CDMX y Edomex; conoce qué autos descansan y las multas

Hoy no circula martes 16 de diciembre 2025. REUTERS/Carlos Barria

El programa Hoy No Circula se mantiene activo para este jueves 23 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, en un contexto donde las condiciones climáticas cambian tras varios días de lluvia. Con el aumento de temperatura previsto, las autoridades mantienen las restricciones habituales para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este esquema aplica de forma regular, por lo que no se ha declarado contingencia ambiental hasta el momento. Sin embargo, es importante que los automovilistas conozcan las limitaciones vigentes para evitar sanciones y planificar sus traslados dentro de la capital y municipios conurbados.

¿Qué autos no circulan el jueves 23 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este jueves, el programa restringe la circulación a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Esta medida también incluye a los autos con permisos provisionales.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana, como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, entre otros. También se extiende a regiones como Toluca y Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula jueves 20 de noviembre. | @CAMegalopolis

Los vehículos registrados en entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala pueden circular bajo las mismas reglas, siempre que cuenten con verificación vigente en su estado. Por otro lado, están exentos de estas limitaciones los autos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y unidades destinadas al transporte de pasajeros.

Contingencia Ambiental Fase 1: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental, principalmente en su Fase 1. Esta medida se implementa cuando los niveles de contaminación, especialmente de ozono o partículas, superan los límites establecidos.

En estos casos, las restricciones vehiculares se amplían y afectan a un mayor número de automóviles, incluso aquellos que normalmente están exentos. El objetivo es reducir la cantidad de emisiones contaminantes en momentos críticos para la calidad del aire.

La activación depende de factores como las condiciones meteorológicas, la radiación solar y la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Por ello, las autoridades realizan monitoreos constantes antes de emitir cualquier alerta.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Incumplir con el programa puede derivar en sanciones económicas para los conductores. En caso de ser detectado por las autoridades, la multa corresponde a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un monto aproximado que va de los 2,346.80 a los 3,519.30 pesos. Además del pago, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales para su recuperación.

Por ello, se recomienda a los automovilistas revisar las restricciones vigentes antes de circular y considerar alternativas de transporte para evitar contratiempos.

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