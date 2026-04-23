Necaxa vs Chivas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

El encuentro entre Necaxa y Chivas se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, con inicio programado a las 21:05 horas

Sigue todos los detalles del Necaxa vs Chivas, en vivo | Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Necaxa vs Chivas, hoy 22 de abril de 2026

El encuentro entre Necaxa y Chivas se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, con inicio programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Necaxa vs Chivas para la jornada 16, al momento

Martín Varini pondrá en la cancha a su mejor alineación disponible con el objetivo de conseguir el triunfo. En el caso del técnico de Chivas, hasta el momento todo apunta a que mantendrá una base muy similar a la que utilizó frente al Puebla y parece que las rotaciones aún esperarán unos días más:

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Francisco Méndez, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Javier Ruiz, Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

Chivas: Tala Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González.

¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs Chivas? Canales de TV y transmisión streaming

El encuentro entre Necaxa y Chivas podrá seguirse en la multiplataforma de Claro Sports, con ambas escuadras midiéndose este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria. Estas son todas las opciones para que disfrutes del partido por Claro Sports:

clarosports.com

YouTube: Claro Sports

Claro Sports Dish: 336 y 836 HD

336 y 836 HD Megacable: 324

324 Total Play: 521

521 Star: 515

515 Claro Video

Roku TV

Samsung TV

Antecedentes del Necaxa vs Chivas y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos cinco duelos entre Necaxa y Guadalajara dentro de la Liga MX, el dominio ha sido ligeramente para el Rebaño Sagrado. Chivas ha logrado imponerse en tres ocasiones, mientras que los Rayos han salido victoriosos en dos partidos, en una serie reciente que no ha registrado empates y que se ha caracterizado por su intensidad.

En el apartado ofensivo, Guadalajara presenta mejores números con 11 goles anotados, aunque también ha permitido 9 tantos. Necaxa, por su parte, suma esos mismos 9 goles a favor, pero ha recibido 11 en contra, lo que confirma lo equilibrado de esta rivalidad reciente, marcada por encuentros cerrados y marcadores como el 3-2 en par de ocasiones y el más reciente 3-1 a favor del conjunto tapatío.

Jornada 10 | Chivas 3-1 Necaxa | Apertura 2025

Jornada 2 | Necaxa 3-2 Chivas | Clausura 2025

Jornada 13 | Chivas 3-2 Necaxa | Apertura 2024

Jornada 9 | Necaxa 1-0 Chivas | Clausura 2024

Jornada 3 | Chivas 2-0 Necaxa | Apertura 23

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

La casa de apuestas Caliente presenta las cuotas para este enfrentamiento entre Necaxa y Chivas, con el conjunto tapatío como claro favorito para llevarse la victoria. Así se encuentran los momios hasta el momento:

Necaxa: +400

Empate: +310

Chivas: -175

¡BIENVENIDOS A LA FIESTA DE LA LIGA MX!

Necaxa y Chivas serán protagonistas de uno de los enfrentamientos más llamativos de la jornada 16 del Clausura 2026, al verse las caras este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria. El partido está fijado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir mediante la multiplataforma de Claro Sports, en un duelo que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase final del campeonato.

Te puede interesar: