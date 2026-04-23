Atlas vs Tigres en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

Los felinos buscan asegurar su lugar en la Liguilla en un duelo directo por los últimos boletos ante Atlas

Atlas – Tigres en vivo online de la Liga MX

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

En el partido de esta tarde los momios y apuestas para el partidos entre Tigres y Atlas, ponen como favoritos a los felinos para llevarse la victoria, mientras que el empate tiene una oportunidad de darse. Atlas se presenta con pocas posibilidades de ganar tras los últimos resultados.

Atlas +285

Empate +240

Tigres -103

Antecedentes del Atlas vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX

En la rivalidad reciente de estos dos equipos, Tigres marcha con ventaja en los dos últimos partidos con victorias de 2-1 y 2-0, además, la última victoria de los rojinegros fue en el Apertura 2023.

Tigres 2-0 Atlas | Apertura 2025

Tigres 2-1 Atlas | Clausura 2025

Atlas 1-1 Tigres | Apertura 2024

Tigres 1-1 Atlas | Clausura 2024

Atlas 2-0 Tigres | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Atlas y Tigres se podrá seguir por la señal por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Premium en México. En USA será por Univisión y TUDN. Además de tener todos los detalles en Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Atlas vs Tigres, hoy miércoles 22 de abril de 2026

El partido entre Atlas y Tigres de este miércoles 22 de abril de la jornada 16 de la Liga MX 2026, dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del pacífico.

Atlas vs Tigres EN VIVO

¡Bievenidos y bienvenidas al minuto a minuto de la Liga MX! La jornada 16 del Clausura 2026 sigue su curso este miércoles 22 de abril con un duelo clave en el Estadio Jalisco, donde Atlas y Tigres se enfrentan en un partido que puede marcar el destino de ambos rumbo a la Liguilla.

Los rojinegros llegan con un respiro tras volver al triunfo en su más reciente compromiso, resultado que les permitió mantenerse en la pelea dentro de la zona de clasificación. El equipo de Diego Cocca sabe que en casa no puede dejar escapar más puntos si quiere asegurar su lugar en la fase final, por lo que saldrá con la urgencia de confirmar su reacción.

Del otro lado, Tigres atraviesa un momento de dudas. Entre tropiezos recientes y resultados irregulares, los felinos han perdido terreno y hoy se encuentran fuera de los puestos de Liguilla, situación que los obliga a sumar sí o sí en una cancha complicada para no comprometer aún más su panorama.

Con ambos equipos separados por pocos puntos y con el margen de error cada vez más reducido, el choque en Guadalajara promete ser intenso, con mucho en juego y dos planteles que necesitan responder en el momento más importante del torneo. Sigue todos los detalles en Claro Sports.

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