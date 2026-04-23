¡América sorprende! Así sería su nuevo jersey 2026-2027 inspirado en la era de Cuauhtémoc Blanco

El uniforme azulcrema revive un diseño retro que divide opiniones antes de su presentación oficial

Filtran el nuevo jersey del América 2026-2027. Imago 7

El Club América vuelve a sacudir las redes sociales tras filtrarse el que sería su nuevo jersey para la temporada 2026-2027. Sin anuncio oficial, las imágenes del uniforme fueron dadas a conocer por el portal especializado Footy Headlines y han provocado una ola de reacciones entre los aficionados, quienes no tardaron en opinar sobre el diseño de Adidas con tinte retro que vestirían las Águilas en el próximo año futbolístico.

El uniforme mantiene el clásico color crema, pero con un giro que no ha pasado desapercibido: un marcado estilo retro que recuerda a las prendas usadas por Cuauhtémoc Blanco entre 1996 y 2000, cuando la marca alemana también vestía a los azulcremas. Uno de los puntos más comentados es el patrón frontal con una gran marca de agua del escudo del club, acompañado de detalles oscuros en cuello y mangas. Este conjunto de elementos refuerza la intención de conectar con la historia del América, pero también abre la conversación sobre si el club está apostando por la nostalgia, ya que en la presente campaña también presentaron un jersey con tintes retro.

Playeras del América en la década de los noventas. Foto: footyheadlines.com

El nuevo jersey del América destacaría por un diseño clásico en el que tanto el escudo del club como el logotipo de la marca se colocan al centro del pecho, reforzando una estética tradicional. Además, incorpora las icónicas tres franjas de la marca alemana en los hombros, con una combinación de colores negro y rojo que resalta sobre la base del uniforme. Estos detalles, junto con el logotipo en color negro debajo del cuello, le darían al conjunto un estilo equilibrado entre lo retro y lo moderno. Además, la distribución de los patrocinadores parece más limpia, lo que da una apariencia más elegante al uniforme.

La nueva playera del América. Foto: footyheadlines.com

Por ahora, el club no ha hecho oficial el lanzamiento, pero la expectativa ya está generada.

¿Cuándo se presentaría el nuevo jersey del América para la temporada 2026-2027?

Siguiendo el calendario habitual de la Liga MX, el América podría presentar su nuevo uniforme aproximadamente a mediados de julio de 2026, unas dos semanas antes del arranque del torneo Apertura 2026, programado para el 31 de julio. En años recientes, los clubes suelen revelar sus nuevas indumentarias en ese lapso para generar expectativa, impulsar ventas y permitir que los jugadores estrenen el jersey desde la primera jornada del campeonato.

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