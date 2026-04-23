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Fortaleza vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 5

Publicado por Redacción Claro Sports

El equipo del director técnico David González visita Bogotá con el fin de sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo apertura.

Fortaleza Vs América Liga BetPlay 2026-1
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¿A qué hora inicia el Fortaleza vs América de Cali hoy, 22 de abril de 2026?

El partido entre los ‘Amix’ y el conjunto ‘Escarlata’ comenzará a las 8:30 pm en el estadio El Campín de Bogotá.

Alineaciones del Fortaleza vs América de Cali para la jornada 5, al momento

Fortaleza: Miguel Silva; Yesid Díaz, Jhon Balanta, Joan Cajares, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Jhon Velásquez, Richardson Rivas, Andrés Arroyo y Sebastián Herrera.

América de Cali: Jorge Soto; Brayan Correa, Cristian Tovar, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Jossen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia.

¿Dónde ver el Fortaleza vs América de Cali en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá seguir a través de la señal paga del canal Win Sports +. Otra alternativa es la plataforma de streaming oficial por suscripción del mismo canal, Win Play.

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