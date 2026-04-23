¡Deplorable! Afición del Atlas agrede autobús de Tigres previo al duelo en el Estadio Jalisco

Una lamentable escena la que se vivió previo al inicio del partido de la jornada 16 en la Liga MX cuando fanáticos rojinegros lanzaron objetos al transporte felino

Aficionados del Atlas lanzaron objetos al camión de Tigres | Imago7

La violencia volvió a hacerse presente en el fútbol mexicano, en un episodio que resulta que levanta las alertas en la Liga MX. La llegada del autobús de Tigres al Estadio Jalisco estuvo marcada por agresiones de aficionados del Atlas, quienes lanzaron objetos en contra del equipo visitante, generando un ambiente tenso previo al encuentro.

En las inmediaciones del inmueble, seguidores rojinegros arrojaron latas y monedas hacia el transporte de los Felinos, en un acto que pone en riesgo la integridad de jugadores, cuerpo técnico y personal del club. Este tipo de conductas vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los estadios, en una liga que ha enfrentado episodios similares en el pasado reciente.

No es la primera vez que se presentan este tipo de incidentes en el fútbol mexicano. La Liga MX ha sido escenario de distintos actos de violencia que han obligado a reforzar protocolos de seguridad, sin que hasta ahora se logre erradicar por completo este tipo de comportamientos. La reiteración de estos hechos deja en evidencia que aún hay pendientes importantes en materia de control y prevención.

Mientras tanto, en lo deportivo, Atlas y Tigres se preparan para disputar un partido clave en la jornada 16 del Clausura 2026. El encuentro se jugará este miércoles 22 de abril en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas, en el marco de la penúltima fecha del campeonato, donde ambos equipos se juegan puntos importantes en sus aspiraciones.

Para los Zorros, el duelo representa una oportunidad de acercarse a la zona de Liguilla, en un cierre de torneo donde cada resultado es determinante. Del otro lado, Tigres llega con la etiqueta de favorito, respaldado por la calidad de su plantel y su posición en la tabla.

Sin embargo, más allá del resultado, lo ocurrido en la previa vuelve a poner el foco en la conducta de las aficiones. La violencia no tiene lugar en el fútbol y este tipo de actos deben ser sancionados con firmeza, con el objetivo de preservar el espectáculo y garantizar la seguridad de todos los involucrados dentro y fuera de la cancha.

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