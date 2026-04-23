San Luis vs Santos, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan en la jornada 16 del Clausura 2026 en un duelo clave para cerrar el torneo con dignidad y sumar puntos importantes

¡Duelo de urgencia! San Luis vs Santos EN VIVO hoy en la Liga MX. Claro Sports

Atlético San Luis vs Santos en vivo: sigue el minuto a minuto de la jornada 16 del Clausura 2026

La jornada 16 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave en la parte baja de la tabla, donde Atlético San Luis recibe a Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos en la recta final del torneo, en un partido que puede marcar su destino en la competencia. En Claro Sports te llevamos todos los detalles del Atlético San Luis vs Santos EN VIVO, con el minuto a minuto, las mejores jugadas, goles y el análisis de lo que ocurra en este compromiso de la Liga MX. Sigue aquí todas las acciones en tiempo real.

Clausura 2026: horario del partido Atlético San Luis vs. Santos, hoy 22 de abril de 2026

El partido entre Atlético San Luis y Santos Laguna se disputa este martes 22 de abril de 2026 en el Estadio Alfonso Lastras.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Liga MX: alineaciones del Atlético San Luis vs. Santos para la jornada 16, al momento

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Ricardo Chávez, Unai Bilbao, Julio César Domínguez, Juan Manuel Sanabria; Dieter Villalpando, Javier Güémez, Vitinho; Jhon Murillo, Léo Bonatini, Mateo Klimowicz.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Ismael Govea, Doria, Félix Torres, Omar Campos; Alan Cervantes, Pedro Aquino; Emerson Rodríguez, Juan Brunetta, Duván Vergara; Harold Preciado.

¿Dónde ver en vivo el Atlético San Luis vs. Santos? Canales de TV y transmisión streaming

El encuentro podrá verse en México a través de televisión abierta y plataformas digitales:

TV: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: App y sitio web de TV Azteca

Además, podrás seguir el minuto a minuto en vivo en Claro Sports, con cobertura completa del partido.

Antecedentes del Atlético San Luis vs. Santos y últimos resultados en la Liga MX

Atlético San Luis y Santos Laguna han protagonizado duelos equilibrados en los últimos torneos, aunque con ligera ventaja para el conjunto lagunero. En sus enfrentamientos recientes, Santos ha logrado mejores resultados, aunque San Luis suele hacerse fuerte como local. En el Clausura 2026, ambos equipos han tenido campañas irregulares. San Luis busca cerrar con dignidad ante su afición, mientras que Santos intenta evitar terminar en el fondo de la tabla, en un torneo complicado para ambas escuadras.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Para este encuentro, el Atlético San Luis parte como ligero favorito debido a su condición de local, aunque el duelo luce parejo por el rendimiento reciente de ambos equipos. Los momios reflejan un partido cerrado, con tendencia a pocos goles y con ambos equipos obligados a arriesgar en busca de los tres puntos. El empate también aparece como un resultado probable en un choque donde ninguno ha mostrado consistencia a lo largo del torneo.

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