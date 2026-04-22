Independiente Medellín vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 10

El ‘Poderoso de La Montaña’, sin Alejandro Restrepo como técnico ya, recibe al equipo boyacense para ponerse al día en el calendario.

Independiente Medellín Vs Boyacá Chicó Liga BetPlay 2026-1

¿A qué hora inicia el Independiente Medellín vs Boyacá Chicó hoy, 22 de abril de 2026?

El partido entre paisas y boyacenses dará comienzo a partir de las 6:20 pm en el Metropolitano de Ditaires.

Alineaciones del Independiente Medellín vs Boyacá Chicó para la jornada 10, al momento

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Daniel Cataño; Yony González y Francisco Fydriszewski.

Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Diego Ruiz, Delio Ramírez, Sebastián Salazar, Andrés Aedo; Santiago Mera y Jairo Molina.

¿Dónde ver el Independiente Medellín vs Boyacá Chicó en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá seguir por la señal del canal Win Sports + y también por el básico de Win Sports. La otra alternativa es a través de la plataforma de streaming paga de Win Play.

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