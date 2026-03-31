Hoy No Circula miércoles 1 de abril 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Consulta las restricciones vehiculares de este miércoles, evita sanciones y conoce si aplica contingencia en CDMX y Edomex.

Evita sanciones y conoce si aplica contingencia en CDMX y Edomex. Reuters

El puente vacacional por la Semana Santa comienza a reflejarse y con ello, el programa Hoy No Circula continúa aplicándose de manera regular en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles 1 de abril de 2026, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana. Como cada día, las restricciones dependen del color del engomado, el número de placa y el holograma del vehículo.

Para este inicio de mes, las autoridades ambientales mantienen vigilancia constante ante posibles cambios en la calidad del aire, lo que podría modificar las reglas habituales en caso de activarse una contingencia. Por ello, es importante que los automovilistas revisen si su vehículo puede circular antes de salir.

El incumplimiento del programa no solo afecta la movilidad, también puede impactar el bolsillo de los conductores. Aquí te explicamos de forma clara qué autos descansan, cuáles sí pueden circular y qué pasa si se activa el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 1 de abril y cuáles sí?

Este miércoles 1 de abril, el Hoy No Circula establece que no podrán transitar los vehículos con engomado rojo, es decir, aquellos con terminación de placas 3 y 4, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2 de las 5 de la mañana a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Los vehículos con holograma 2 tienen restricción total todos los miércoles, sin importar su terminación de placa. En el caso de los autos con holograma 1, deberán respetar la restricción correspondiente al día, que en este caso aplica para placas 3 y 4.

Qué autos no circulan este miércoles 1 de abril de 2026. Foto X: @CAMegalopolis

Sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, servicios de emergencia y aquellos que cuenten con permisos especiales. Estas excepciones se mantienen incluso en condiciones normales, aunque pueden cambiar si se activa una contingencia ambiental.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminantes, principalmente ozono y partículas suspendidas, superan los límites establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esto suele ocurrir en días con alta radiación solar, poca ventilación o condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes.

Cuando se declara esta medida, entra en vigor el llamado Doble Hoy No Circula, que amplía las restricciones e incluye a más vehículos, incluso algunos con holograma 0 y 00 en ciertos casos. El objetivo es disminuir de manera inmediata la cantidad de autos en circulación y mejorar la calidad del aire.

Además, durante una contingencia, las autoridades pueden aplicar restricciones adicionales en horarios más amplios y endurecer la vigilancia para garantizar el cumplimiento del programa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el Hoy No Circula puede generar multas que van aproximadamente de 2,000 a 3,000 pesos, dependiendo de la actualización de la UMA y la entidad donde se cometa la infracción. A esto se suma el posible traslado del vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y almacenamiento. En muchos casos, el gasto total puede ser mucho mayor que la multa inicial, por lo que se recomienda respetar las restricciones para evitar sanciones y contratiempos.

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