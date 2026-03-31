Argentina vs Zambia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido a través del minuto a minuto

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Argentina y Zambia, por la segunda jornada de los amistosos FIFA del mes de marzo. El vigente campeón del mundo disputará el último partido ante su afición antes de la Copa del Mundo 2026, en el que buscará dejar una mejor imagen tras el flojo y crítico rendimiento que desplegó días atrás contra Mauritania.

¿A qué hora juega Argentina vs Zambia hoy 31 de marzo de 2026?

El partido amistoso entre la Selección de Argentina y la Selección de Zambia se juega hoy martes 31 de marzo de 2026 a las 20:15 (8:15 p. m.) hora de Argentina en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

Si lo mirás desde otros lugares, estos son algunos horarios aproximados:

Argentina: 20:15

20:15 Estados Unidos (Este): 19:30

19:30 México (centro): 18:30

18:30 Guatemala: 17:30

Alineaciones probables para el Argentina vs Zambia de este 31 de marzo

Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Fernández, Mac Allister, Almada, Messi, Julián Álvarez.

Zambia: Mwanza, M wimanzi, Sinkala, Chanda, Chisala; Kalusa, W. Chisala, Sakala, Simukonda, Kangwanda; Mutandwa.

¿Quién transmite en vivo el Argentina vs Zambia y dónde ver por TV y online?

El amistoso entre la Selección de Argentina y la Selección de Zambia se puede ver en vivo por TV y streaming, dependiendo del país donde estés. Aquí tienes las principales opciones:

TV: Telefe

TV paga: DirecTV Sports

Streaming: Flow, Telecentro Play y DGO (DirecTV Go

Te puede interesar