Jugando Claro, en vivo: Previa México vs Bélgica hoy martes 31 de marzo

Nuestros expertos analizan la prueba clave del Tri ante Bélgica y las decisiones de Aguirre rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana se prepara para una nueva prueba de alto nivel ante Bélgica, en un duelo que será analizado a fondo por los expertos de Claro Sports en nuestro streaming en vivo de Jugando Claro. El equipo de Javier Aguirre llega con la necesidad de mostrar una mejor versión ofensiva tras el empate sin goles ante Portugal, en un partido donde la solidez defensiva fue positiva, pero la generación de peligro dejó dudas rumbo al Mundial 2026.

El choque en el Soldier Field de Chicago representa mucho más que un amistoso. Será una oportunidad clave para que el Vasco Aguirre defina ajustes en su alineación y responda a la gran incógnita: ¿cuántos cambios realizará en su once titular? La exigencia aumenta ante una Bélgica que llega encendida tras golear a Estados Unidos y que pondrá a prueba cada línea del Tri.

En este contexto, varios futbolistas se juegan su lugar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo. La competencia interna está al máximo y cada minuto en la cancha puede marcar la diferencia, por lo que nuestros analistas desmenuzarán quiénes levantan la mano y quiénes podrían quedarse fuera en el momento más decisivo del proceso.

Además, el ambiente en Chicago será otro de los puntos a seguir. La afición mexicana, que suele hacerse sentir en Estados Unidos, tendrá un papel importante en el desarrollo del encuentro, en un escenario donde el apoyo, la presión y el comportamiento en las gradas también forman parte del espectáculo.

No te pierdas la previa completa en nuestro streaming de Claro Sports, donde analizaremos todos los ángulos de este México vs Bélgica, uno de los últimos exámenes de élite antes del Mundial 2026, con debate, contexto y las claves que definirán el rumbo del Tri.

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