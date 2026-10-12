Huracán Simón categoría 2 está cerca de las costas mexicanas: Jalisco, Nayarit y Sinaloa en alerta por fuertes lluvias

El ciclón mantiene condiciones para lluvias muy fuertes, vientos de hasta 100 km/h y oleaje de hasta cinco metros en el Pacífico mexicano

¿Dónde y cuándo tocará tierra el huracán Simón? | Reuters

El huracán Simón categoría 2 mantiene su desplazamiento frente a las costas de Jalisco y Nayarit, con efectos que ya alcanzan distintos puntos del occidente de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado para este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico, Jalisco, Nayarit y Sinaloa concentran parte de las principales condiciones asociadas con Simón. También se esperan lluvias fuertes en otras entidades del país, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema en el océano Pacífico.

El fenómeno mantiene además zonas de prevención y vigilancia por efectos de viento de huracán y tormenta tropical. Las condiciones marítimas también son relevantes, con oleaje de hasta cinco metros en las costas de Jalisco y de hasta 3.5 metros en sectores de Sinaloa y Nayarit.

Huracán Simón categoría 2: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria hoy 12 de octubre?

El último pronóstico del SMN ubica a Simón frente a las costas de Nayarit y Jalisco durante este lunes. Su circulación mantiene lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de vientos con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en la costa jalisciense.

Para el martes 13 de octubre, el ciclón se aproximará a la costa sur de Sinaloa. El SMN contempla lluvias puntuales intensas en el centro de Sinaloa, además de vientos con rachas de 60 a 70 km/h. En Jalisco, Michoacán y Colima también se esperan precipitaciones, mientras el sistema continuará debilitándose.

¿Dónde y cuándo tocará tierra el huracán Simón?

La trayectoria prevista señala que Simón podría aproximarse a la zona de Mazatlán, Sinaloa, durante las primeras horas del jueves 15 de octubre. Para ese momento, el pronóstico citado contempla que el sistema ya se encuentre debilitado y que posteriormente continúe perdiendo intensidad sobre territorio nacional.

El pronóstico también contempla que los efectos de Simón continúen después de su aproximación a Sinaloa. Para el miércoles 14 de octubre se esperan lluvias fuertes en distintos puntos del occidente, mientras que para el jueves persistirán precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y otros estados.

Recomendaciones de Protección Civil por el huracán Simón

Las lluvias asociadas con Simón pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento también pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil. También se debe considerar el oleaje elevado en las costas del Pacífico, particularmente en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, donde el pronóstico mantiene condiciones marítimas adversas.