Santiago Buitrago sigue intratable: ¡Podio y liderato absoluto en la montaña de la Vuelta a España!

El corredor del Bahrain Victorious sacó puntos importantes y mantiene una renta amplia frente a sus perseguidores.

Santiago Buitrago, líder de montaña en la Vuelta | JOSE JORDAN / AFP

Este jueves fue un día casi perfecto para el Bahrain Victorious en la Vuelta a España. Por todos lados salió ganando, desde el triunfo del esloveno Jakob Omrzel, el más joven de su país en ganar una etapa WorldTour batiendo la marca de Tadej Pogacar. Lo consiguió gracias a una fenomenal ayuda de Santiago Buitrago, quien batalló en la fuga por seguir cosechando puntos en la montaña.

Omrzel llegó en soledad tras cumplir casi 4 horas y media de carrera. Urko Berrade, del Kern Pharma, le siguió los pasos a 1:56 del ganador. Por su parte, Buitrago, de trabajo incansable, tuvo para adueñarse del podio con amplia distancia (2:13) ante la vigilancia de Alexey Lutsenko por cerrar entre los tres mejores de la etapa.

El bogotano, próximo a cumplir 27 años, suma otro día más como el portador de la camiseta de lunares azules. Sumó en prácticamente todos los puertos del día, de principio a fin, para cerrar con broche de oro en el Calar Alto como el tercer mejor escalador.

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Buitrago, indiscutido líder de la montaña

Buitrago fue escolta de Wout van Aert en los tres primeros puertos (Alto del Cabecico, Alto de Códbar y el Collado García). Después del sprint intermedio, donde se tomó un respiro, picó en punta y se coronó primero en el Alto de Velefique. En total sumó 21 puntos a la bolsa para la clasificación de montaña.

La renta del colombiano se hizo más alta. Es muy pronto para decir que haya liquidado la mencionada clasificación, pero ya escaló a 52 puntos. Wout van Aert, del Visma | Lease a Bike, subió a la segunda posición con 30 unidades, mientras que Enric Mas va tercero con 24. ¡Son 22 de diferencia entre Buitrago y el belga!

El gran papel de ‘Santi’ fue premiado con un ascenso importante en la clasificación general. Subió un total de siete casillas para quedar de 19°, a 40:19 de la marca de Enric Mas. En cuanto a Omrzel, el más destacado de la escuadra asiática, va sexto a 4:59 del maillot rojo.

“Sí, la verdad yo creo que fue perfecto para nosotros, con etapa más puntos. Subimos en la general y mejor creo que no lo podíamos tener. Súper contento por Jakob, un chico de apenas 20 años y con un gran talento. En lo personal un poco de pelea con Wout para los primeros puertos de montaña, pero con un poco más de ventaja”, declaró Buitrago en entrevista oficial tras la finalización de la etapa.

Harold Tejada, el mejor colombiano en la general

No hay que olvidarse de Tejada. El cafetero del XDS Astana Team firmó la 21° posición de la etapa a 6:50 de Jakob Omrzel, a la par de Sepp Kuss y Matthew Riccitello. Sin embargo, quedó décimo en la general a 8:33 del liderato.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 40:31:51 2. Primoz Roglic (RBH) 1:45 3. Felix Gall (DCT) 2:06 4. Richard Carapaz (EFE) 3:53 5. Oscar Onley (NCI) 4:29 6. Jakob Omrzel (TBV) 4:59 7. Mattias Skjelmose (LTK) 7:42 8. Sepp Kuss (TVL) 7:58 9. Gregor Muhlberger (DCT) 8:27 10. Harold Tejada (XAT) 8:33

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