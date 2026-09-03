San Luis vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 7

El Rebaño Sagrado busca seguir en los primeros lugares de la tabla, tras seis partidos suma 11 puntos y se coloca en el quinto lugar

San Luis vs Chivas, ¿dónde ver el partido? | Claro Sports

Atlético de San Luis y Chivas se enfrentan este sábado 5 de septiembre, dentro de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí y podrá verse en México a través de ESPN, Disney+ Premium y en el minuto a minuto de Claro Sports.

El conjunto potosino llega después de conseguir su primera victoria del Apertura 2026 con un 3-1 sobre Monterrey en el Gigante Acero. David Rodríguez, Rafael Llorente y Óscar Macías marcaron los goles del conjunto dirigido por Diego Mejía, resultado que permitió a los potosinos alcanzar seis puntos después de seis jornadas. San Luis ocupa el puesto 13 de la clasificación con una victoria, tres empates y dos derrotas.

Chivas, por su parte, se presenta a este duelo después del empate 1-1 contra Pachuca en el Estadio Hidalgo. Roberto Alvarado adelantó al Guadalajara apenas al minuto 2, pero Salomón Rondón igualó desde el punto penal durante el segundo tiempo. El equipo de Gabriel Milito suma 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y una derrota, registro que lo coloca en el quinto lugar de la tabla.

Fecha, horario y dónde ver el San Luis vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Atlético de San Luis y Guadalajara está programado para este sábado 5 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Libertad Financiera, donde los potosinos intentarán sumar su segundo triunfo consecutivo después de lo conseguido ante Monterrey.

Alineaciones probables del San Luis vs Chivas para la jornada 7 de la Liga MX 2026

Diego Mejía podría mantener buena parte de la estructura que utilizó en los encuentros recientes, mientras Gabriel Milito tiene como opciones a Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Ricardo Marín para integrar el ataque rojiblanco. Las alineaciones oficiales se confirmarán antes del inicio del partido.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Anderson Duarte, Eduardo Águila, Miguel García, Robson Bambu; David Rodríguez, Johan Caicedo, Rafael Llorente, Óscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge.

Chivas: Raúl Rangel; Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Luis Romo, Diego Campillo, Miguel Gómez; Omar Govea, Fernando González; Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del San Luis vs Chivas en la Liga MX

El historial reciente presenta ventaja para Guadalajara. Chivas ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos ante Atlético de San Luis, mientras los potosinos se quedaron con los otros dos.

Atlético de San Luis 2-3 Chivas | Clausura 2026

Chivas 4-3 Atlético de San Luis | Apertura 2025

Atlético de San Luis 3-1 Chivas | Clausura 2025

Chivas 0-1 Atlético de San Luis | Apertura 2024

Atlético de San Luis 0-2 Chivas | Clausura 2024

Desde que comenzaron a enfrentarse en Liga MX en el Apertura 2019 y hasta su último duelo, Chivas registra seis victorias, tres empates y cinco derrotas frente al cuadro potosino, además de 24 goles a favor.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 7?

Chivas aparece como favorito en los momios para quedarse con los tres puntos en San Luis. El triunfo del Guadalajara paga -134, mientras la victoria de Atlético de San Luis aparece en +335 y el empate se encuentra en +285. La diferencia en las cuotas coincide con la situación de ambos equipos en la clasificación, donde el Rebaño ocupa el quinto puesto y los potosinos aparecen en el lugar 13.

Atlético San Luis: +335

Empate: +285

Chivas Guadalajara: -134

Te puede interesar: