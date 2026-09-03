Santiago Gimenez en vivo: horario y dónde ver el Porto vs Moreirense de la jornada 5 de la Liga de Portugal 2026

El delantero mexicano podría tener sus primeros minutos de la temporada con los Dragones. En Claro Sports tendremos todos los detalles del partido

Porto vs Moreirense en vivo, dónde ver a Santiago Gimenez | Claro Sports

Santiago Gimenez está listo para vivir una nueva aventura en Europa. Este viernes 4 de septiembre, el Porto del delantero mexicano recibirá al Moreirense en el partido inaugural de la jornada 5 de la Primeira Liga en Portugal. Las acciones se disputarán en el Estadio do Dragão, en punto de las 13:15 horas (tiempo del centro de México) y las podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Los Dragones llegan con paso perfecto en la temporada de la liga portuguesa: son líderes de la tabla con 12 puntos, producto de cuatro victorias en igual número de partidos. Además presumen nueve goles a favor (tercera mejor ofensiva) y cero en contra (mejor defensiva), siendo el único club con pleno de triunfos en la campaña 2026-27.

Del otro lado un Moreirense que marcha en la undécima posición de la clasificación con cuatro unidades, con una victoria, un empate y una derrota. Es un juego menos respecto al club de Oporto. En su última actuación vencieron por la mínima al Casa Pia en condición de visitante.

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¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Porto vs Moreirense por la jornada 5 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Porto y Moreirense se disputará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio do Dragão. El encuentro comenzará a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, y marcará el inicio de la quinta fecha de la Primeira Liga.

El compromiso también representa la primera oportunidad para seguir de cerca a Santiago Gimenez en su etapa con el conjunto portugués. El delantero mexicano llegó recientemente al Porto y forma parte de una plantilla que buscará mantenerse en los primeros puestos del campeonato.

Viva o Dragão. Viva o México 🇲🇽💙 pic.twitter.com/TL4d1H8ELD — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El duelo entre Porto y Moreirense se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los aficionados podrán consultar la señal disponible en las distintas plataformas para acompañar el desarrollo del partido desde México y siete países de Latinoamérica: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La transmisión forma parte de la cobertura de la Primeira Liga 2026-27 en Claro Sports, que permite seguir distintos encuentros del campeonato portugués durante la temporada.

Antecedentes del Porto vs Moreirense en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes favorecen al Porto. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 15 de marzo de 2026, cuando los Dragones se impusieron 3-0 con goles de Gabri Veiga, Oskar Pietuszewski y William Gomes.

Antes de ese encuentro, Porto también había conseguido una victoria como visitante por 1-2 ante Moreirense, con anotaciones de Samu Aghehowa y Deniz Gül. Con esos resultados, el conjunto portista llega al nuevo enfrentamiento con cuatro triunfos consecutivos sobre su rival. La última caída de los Dragones se dio en el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa en 2024, por 2-1 en una serie en la que el Porto terminó avanzando a pesar del descalabro.

Porto 3-0 Moreirense | Temporada 2025-26

Moreirense 1-2 Porto | Temporada 2025-26

Porto 3-1 Moreirense | Temporada 2024-25

Moreirense 0-3 Porto | Temporada 2024-25

Moreirense 2-1 Porto | Cuartos de final vuelta | Copa de Portugal 2024

Porto 2-0 Moreirense | Cuartos de final ida | Copa de Portugal 2024

Porto 5-0 Moreirense | Temporada 2023-24

Moreirense 1-2 Porto | Temporada 2023-24

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 5 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con los momios de Caliente MX, Porto aparece como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria de los Dragones se encuentra en -589, lo que representa una ganancia de 17 pesos por cada 100 apostados.

El triunfo del Moreirense aparece en +2100, mientras que el empate se ubica en +520. Las cuotas reflejan la diferencia que existe en las apuestas antes del partido, aunque el resultado dependerá de lo que ocurra en el Estadio do Dragão durante los 90 minutos.

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