Vuelta a España 2026, Etapa 13: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 4 de septiembre

Etapa 13 de la Vuelta a España 2026: descubre el recorrido entre Almúñecar y Loja, los puertos de montaña, el esprint y los horarios.

Dónde ver la etapa 13 de la Vuelta a España | Claro Sports.

Este viernes 4 de septiembre, el pelotón afrontará una exigente jornada de 192,8 kilómetros entre Almúñecar y Loja. El recorrido contará con tres puertos de montaña y acumulará más de 3.410 metros de desnivel positivo, por lo que será una etapa que podría generar movimientos importantes.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la etapa 13 de La Vuelta a España 2026: recorrido, puertos de montaña y horarios.

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¿A qué hora empieza la Etapa 10 de la Vuelta a España 2026?

La décima fracción de la ronda española dará inicio sobre las 5:20 a.m. para Colombia y en México será una hora antes. El horario local es a partir de las 12:20 p.m. Por otra parte, la llegada estimada está pensada para las 10:30 a.m. en territorio ‘Cafetero’. Recuerde que por lo general la transmisión de televisión comienza entre las 7:45 a.m. a 8:00 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 13, hoy 4 de septiembre?

La etapa 13 de la Vuelta a España 2026 plantea un recorrido exigente, con tres puertos de montaña y diferentes oportunidades para que los favoritos intenten marcar diferencias en la clasificación general. El primer desafío llegará en el kilómetro 31,2, con la ascensión a La Venta de la Cebada, puerto de primera categoría de 14,1 kilómetros y una pendiente media del 5,1%.

Después, el pelotón afrontará el Alto del Legionario, de tercera categoría. Con 15,4 kilómetros de longitud y una pendiente media del 3,1%, será la subida más larga de la jornada.

Una vez superado este puerto, los corredores encontrarán un tramo de terreno ondulado antes de llegar al esprint intermedio de Tocón, ubicado en el kilómetro 145.

Poco después llegará el último puerto del día: El Puerto de Granada, de segunda categoría. La ascensión tendrá 7,4 kilómetros, con una pendiente media del 5,6%, y podría ser el último punto para que los equipos de los favoritos intenten seleccionar el grupo.

Tras coronar, los ciclistas afrontarán el descenso en dirección a Montefrío y posteriormente continuarán hacia Loja, donde el perfil de los kilómetros finales abre la posibilidad de una llegada al sprint.

Altimetría etapa 13 de la Vuelta a España | la Vuelta oficial.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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