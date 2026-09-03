Gloria Steinem: la icónica feminista muere a los 92 años

La activista combinó el periodismo con la organización de movimientos por la igualdad, los derechos reproductivos y la participación política de las mujeres

Gloria Steinem y la lucha por los derechos de las mujeres | Reuters

Gloria Steinem, periodista, escritora y activista que participó durante más de seis décadas en el movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos, murió a los 92 años. Su fundación informó que falleció el miércoles 2 de septiembre de 2026 en su casa de Nueva York, acompañada por personas de su entorno.

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Steinem desarrolló una carrera que combinó el periodismo con la organización de movimientos por la igualdad, los derechos reproductivos y la participación política de las mujeres. Su nombre quedó ligado a la segunda ola del feminismo en Estados Unidos y a proyectos como la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus.

La noticia de su fallecimiento fue difundida el 3 de septiembre a través de sus canales oficiales. Steinem continuó con actividades relacionadas con la escritura y el activismo durante sus últimos años. Antes de morir había terminado unas memorias cuya publicación está prevista para este otoño bajo el título ‘An Unexpected Life’.

¿De qué murió la feminista Gloria Steinem?

Hasta el momento no se ha informado una causa específica de la muerte de Gloria Steinem. Su fundación comunicó que falleció en su domicilio de Nueva York y que estuvo acompañada por personas cercanas. Associated Press reportó que Steinem había presentado un deterioro en su estado de salud y que durante las últimas semanas había tenido mayor fragilidad física. Sin embargo, esa información no permite establecer una causa de muerte y, hasta que la familia o su fundación proporcionen más datos, no existe confirmación sobre una enfermedad o condición que haya provocado su fallecimiento. El mensaje difundido por su fundación indicó que Steinem murió en paz en su residencia y recordó que mantuvo su trabajo relacionado con la igualdad hasta sus últimos años.

Esta es la trayectoria de Gloria Steinem, impulsora del feminismo moderno

Steinem estudió en Smith College y comenzó su trayectoria en el periodismo. Uno de los trabajos que marcó esa etapa apareció en 1963, cuando se infiltró como trabajadora del Playboy Club de Nueva York para documentar las condiciones laborales de las mujeres que trabajaban en el establecimiento. El reportaje puso su nombre en la conversación pública, aunque años después explicó que también tuvo consecuencias para su carrera periodística.

Durante la segunda mitad de los años sesenta se incorporó al equipo editorial de New York Magazine. En 1969 acudió como periodista a una reunión sobre el derecho al aborto, experiencia que ella misma identificó como un punto de cambio en su participación en el movimiento de mujeres. Steinem había tenido un aborto en Londres cuando tenía 22 años, en una época en la que el procedimiento no era legal bajo las condiciones en que lo realizó.

En 1971 participó junto con Betty Friedan, Shirley Chisholm y Bella Abzug en la creación del National Women’s Political Caucus, organización enfocada en aumentar la representación de las mujeres dentro de la política estadounidense. También realizó recorridos y conferencias junto con Dorothy Pitman Hughes para abordar temas relacionados con derechos, discriminación y participación social.

Otro de los proyectos asociados con su trayectoria fue Ms. Magazine, publicación que comenzó a circular en la década de 1970 y que abordó temas como el aborto, la violencia contra las mujeres, la igualdad salarial y la representación política. Steinem continuó vinculada con la revista durante décadas y posteriormente permaneció como asesora.

Su actividad también estuvo relacionada con organizaciones como Women’s Action Alliance y, años después, Women’s Media Center, que cofundó en 2005 con Jane Fonda y Robin Morgan. A través de estos espacios participó en campañas relacionadas con la presencia de las mujeres en los medios, la política y distintos ámbitos de la sociedad.

Steinem publicó ensayos y libros a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentra ‘My Life on the Road’, sus memorias publicadas en 2015. Su vida también llegó al cine en 2020 con The Glorias, producción basada en diferentes etapas de su historia. En 2026 colaboró con la premio Nobel de la Paz Leymah Gbowee en el libro ‘Rise, Girl, Rise: Our Sister-Friend Journey. Together for All’.

En 2013, el entonces presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres. En 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Su trayectoria se extendió desde el periodismo de los años sesenta hasta su participación en movimientos y organizaciones durante el siglo XXI.

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