Jakob Omrzel conquista el Calar Alto y Enric Mas amplía su ventaja en la Vuelta a España

El escalador del Bahrain Victorious resistió la exigente fracción de montaña y se llevó la etapa 12 de la ronda ibérica.

Jakob Ormzel gana la etapa 12 | JOSE JORDAN / AFP

Gran día en la oficina para el Bahrain Victorious. El esloveno Jakob Ormzel selló uno de los triunfos más importantes de su carrera, coronándose después de una etapa de alta exigencia en la montaña con casi dos minutos de diferencia ante su escolta. Integrante de la fuga, resistió a toda costa al superar con creces una fracción de 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto.

Como si fuera poco, Santiago Buitrago demostró categoría al asegurar por un día más el liderato de la montaña, además de cerrar en la tercera colocación, quizás cuando ya todos pensaban que se quedó sin piernas. Urko Berrade (Kern Pharma) llegó segundo a 1:56, mientras que Buitrago completó el podio a 2:15 de su compañero de equipo.

Un día inolvidable para el joven ciclista de apenas 20 años. Con la ayuda significativa de Buitrago, en buena parte de la fuga, tuvo más piernas que todos sus rivales en la cabeza de carrera para dar el golpe de opinión. ¡Apenas corría su primera Vuelta a España y se llevó una de las etapas más exigentes para los escaladores!

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Santiago Buitrago, podio y líder de montaña

No fue fácil marcar diferencia en una etapa con dos altos al final de primera categoría. En el caso de Buitrago, líder indiscutido en la montaña, sumó en todos los puertos y logró mantenerse en ese lugar de privilegio. Era su gran objetivo del día, además de batallar, por qué no, rumbo al podio final.

El cafetero hace recordar otras gestas de los principales escaladores colombianos en el último tiempo. Podría decirse que asegura su liderato en la montaña, pues llegó a los 52 puntos y le tomó 22 a Wout van Aert, quien le batalló en las primeras cotas del día. Enric Mas, otro hombre del día, va tercero con 24 unidades.

Enric Mas se hace sentir sobre el final

El poseedor maillot rojo se hizo fuerte en subida a la meta. Cerró en la sexta posición, a 2:56 de Omrzel, tomándole 27 segundos de ventaja a Felix Gall, Primoz Roglic y RIchard Carapaz. Se apoyó con Raúl García Pierna, su gregario, quien le dio gasolina para estirar diferencias en el acumulado de la ronda ibérica.

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De este modo, Mas llegó a los 40:31:51 en la tabla general, tomándole 1 minuto y 45 segundos de ventaja a Primoz Roglic, seguido de Felix Gall (+2:06) y Richard Carapaz, el ecuatoriano, quien escaló una posición (4° a 3:53). Nueva exhibición del ‘capo’ del Movistar Team, acercándose a un título soñado de la Vuelta a España.

El reencuentro con la alta montaña será este sábado 5 de septiembre, a través de un recorrido de 154.5 kilómetros que unirá a Jaén con Sierra de la Pandera. Sin embargo, un día antes, habrá cierta exigencia para los favoritos de la general con el trayecto de medio rango entre Almuñécar y Loja (192.8 km y tres picos puntuables).

Clasificación etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Jakob Omrzel – (TVB) 4:29:53 2. Urko Berrade – (EKP) 1:56 3. Santiago Buitrago – (TBV) 2:13 4. Alexey Lutsenko – (NSN) 2:49 5. Mauri Vansevenant – (SOQ) 2:53 6. Enric Mas – (MOV) 2:56 7. Felix Gall – (DCT) 3:23 8. Primoz Roglic – (RBH) “ 9. Richard Carapaz – (EFE) “ 10. Gregor Muhlberger – (DCT) 3:50

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 40:31:51 2. Primoz Roglic (RBH) 1:45 3. Felix Gall (DCT) 2:06 4. Richard Carapaz (EFE) 3:53 5. Oscar Onley (NCI) 4:29 6. Jakob Omrzel (TBV) 4:59 7. Mattias Skjelmose (LTK) 7:42 8. Sepp Kuss (TVL) 7:58 9. Gregor Muhlberger (DCT) 8:27 10. Harold Tejada (XAT) 8:33

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