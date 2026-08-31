1 de septiembre: ¿Cerrarán los bancos en México por el Segundo Informe de Gobierno?  

El Segundo Informe de Gobierno se realizará este 1 de septiembre, pero las sucursales bancarias operarán con normalidad en México

Consulta el calendario de días feriados para los bancos de México | Reuters

Este martes 1 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Informe de Gobierno, una fecha que puede generar dudas sobre el funcionamiento de distintos servicios. Entre ellas se encuentra la operación de los bancos y si las sucursales cerrarán sus puertas durante la jornada.

Sin embargo, el 1 de septiembre no está considerado como día feriado para las instituciones financieras, por lo que los bancos mantendrán sus horarios normales. Durante septiembre, la única suspensión de actividades será el próximo 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México.

¿El 1 de septiembre cierran los bancos en México?

No. El día en el que se presenta el Informe de Gobierno no está considerado como día feriado dentro del calendario oficial de la Asociación de Bancos de México. Por este motivo, todas las sucursales y entidades financieras deberán operar con regularidad, dentro de sus horarios establecidos.

La única fecha del mes de septiembre donde los bancos suspenderán sus operaciones será el miércoles 16, por el aniversario de la Independencia de México. En caso de tener que realizar un trámite alrededor de ese día, se recomienda anticiparse o completarlo a través de la banca digital en caso de ser posible.

Días festivos: ¿Cuáles son las fechas en las que los bancos de México cierran durante el año?

El calendario de días feriados de la Asociación de Bancos de México contempla 11 días feriados, además de los sábados y domingos, donde las entidades financieras que pertenecen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán permaneces cerradas. En 2026, ya pasaron seis de esas fechas:

1 de enero

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo

2 de abril

3 de abril

1 de mayo

Del inicio de septiembre a fin de año, solo quedan cinco días en los que las instituciones bancarias cerrarán sus sucursales. Cabe recordar que, durante estas fechas, se mantienen en operación los cajeros automáticos y los servicios de banca por internet o aplicación:

16 de septiembre

2 de noviembre

Tercer lunes de noviembre

12 de diciembre

25 de diciembre

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