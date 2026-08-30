Roban casa de Irving Martínez, portero del León, tras partido ante Atlante: así fue el asalto

El guardameta regresó de la Ciudad de México junto a su familia y sorprendió a varios sujetos dentro de su domicilio

Portero del León trató de frustrar un asalto en su casa. | Imago7 y @QuiqueRivera

Irving Martínez, tercer portero del Club León, vivió momentos de tensión durante la madrugada del sábado 29 de agosto, cuando regresó a su domicilio después del partido ante Atlante y sorprendió a un grupo de sujetos que había ingresado a robar. El futbolista relató que incluso persiguió a uno de los presuntos responsables y recibió un disparo que no logró impactarlo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:15 horas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Valenciana, sobre la salida a Lagos de Moreno. Martínez regresaba junto con su familia desde la Ciudad de México, donde León había empatado 1-1 frente al Atlante en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Las cámaras de seguridad de la casa registraron a varios individuos encapuchados que ingresaron al inmueble y sustrajeron joyas, ropa y otros objetos de valor. De acuerdo con el propio jugador, eran siete personas y algunas ya se encontraban sobre la barda perimetral cuando él y su familia llegaron a la propiedad.

¿Qué pasó con Irving Martínez, portero del León, y el robo a su casa?

Martínez explicó que fue el primero en ingresar a la vivienda y que, al percatarse de la presencia de los intrusos, comenzó a alertar a sus padres.

“Justo regresando del viaje. Y como yo fui el primero en entrar, fui el que vio a los tipos y empecé a gritar a mis papás de que nos estaban robando”, relató el guardameta para Milenio.

🚨 ASALTAN CASA DE PORTERO DEL @clubleonfc



Irving Martínez sorprendió a varios sujetos que presuntamente robaban su domicilio durante la madrugada.



Al descubrirlos, uno de los delincuentes habría disparado contra el futbolista. Martínez resultó ileso.



Los responsables… pic.twitter.com/f9gJHxsWsz — QuiqueRivera (@QuiqueRivera) August 30, 2026

Según su testimonio, seis de los sujetos estaban cerca de la barda mientras otro permanecía todavía dentro de la casa. En medio de la confusión, uno de ellos intentó escapar por el jardín y Martínez, acompañado por su madre, consiguió cerrarle parcialmente el paso.

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“El sujeto se aventó desde ahí. Está alto. Y cuando cae, lo acorralamos mi mamá y yo, pero nos empezaron a apuntar y ya dijimos como de ‘no, tranquilos’. Nos dijeron que no hiciéramos nada”, explicó.

El futbolista agregó que, cuando uno de los hombres volvió a correr para escapar, decidió perseguirlo. Fue en ese momento cuando escuchó el disparo.

“Yo dije: ‘Aquí lo agarro’, y es cuando el tipo corre, yo voy atrás de él y me tiran el disparo atrás”, señaló.

Los presuntos responsables escaparon posteriormente por la barda perimetral del fraccionamiento. La familia comenzó a recopilar los videos de vigilancia tanto de la vivienda como del desarrollo habitacional para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

¿Cómo está el portero Irving Martínez luego del asalto en su casa?

Ni Irving Martínez ni integrantes de su familia resultaron lesionados durante el incidente. El guardameta confirmó que la bala no lo alcanzó y reconoció que, después de analizar lo ocurrido con mayor tranquilidad, entendió el riesgo que tomó al perseguir al presunto ladrón.

“No, no me hizo nada. Ahorita ya tranquilo y como que ya me cayó el veinte de que sí fue una estupidez haber corrido atrás de él, pero ya más tranquilo, ya con la cabeza fría”, comentó.

Los primeros reportes indican que los delincuentes consiguieron llevarse diferentes pertenencias antes de escapar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el robo. El jugador y su familia se encuentran en buen estado después del episodio, mientras se espera que las autoridades investiguen el caso con apoyo de los videos captados por las cámaras de seguridad.

¿Quién es Irving Martínez, portero del León?

Irving Martínez es un guardameta mexicano de 22 años que forma parte del primer equipo del Club León. Actualmente ocupa el puesto de tercer portero dentro de la plantilla y todavía no ha realizado su debut en un partido de Primera División de la Liga MX.

El arquero ha formado parte de distintas convocatorias del conjunto esmeralda y estuvo entre los suplentes durante el empate 1-1 frente al Atlante, encuentro en el que Óscar García fue el portero titular.

Martínez continúa su proceso dentro del primer equipo mientras busca una oportunidad para estrenarse oficialmente en la Liga MX. Horas después de acompañar al León en su compromiso de la jornada 6, tuvo que afrontar un episodio ajeno al fútbol del que tanto él como su familia salieron sin lesiones.

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