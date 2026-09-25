Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: fecha, horario, ruta y recomendaciones para asistir

El tradicional Gran Desfile del Día de Muertos de Ciudad de México de este 31 de octubre comenzará en Chapultepec y terminará en el Zócalo capitalino

El tradicional desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México | Claro Sports

La llegada de la temporada de Día de Muertos transforma las calles de la Ciudad de México en espacios donde convergen historia, tradición y nuevas formas de expresión cultural. A través de distintos eventos, la capital mexicana mantiene vigente una de las celebraciones más importantes del país, reconocida por sus elementos simbólicos y por la manera en que reúne a familias, comunidades y visitantes.

Con el paso de los años, esta celebración ha encontrado nuevas formas de acercarse al público, sin dejar de lado las costumbres que la han convertido en una fecha especial para millones de mexicanos. Entre música, arte y representaciones que evocan la memoria colectiva, la ciudad se prepara para recibir una de las actividades que forman parte del calendario cultural de esta temporada.

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos en la CDMX?

La cita para el Desfile de Día de Muertos CDMX 2026 será el próximo 31 de octubre, una fecha en la que la capital del país volverá a reunir tradición, música y elementos representativos de la cultura mexicana. De acuerdo con las autoridades, el evento contará con la participación de bandas musicales, danzantes, mojigangas y decenas de carros alegóricos de gran tamaño que recorrerán las principales calles de la ciudad.

Entre las piezas que destacarán en esta edición se encuentran homenajes a figuras y símbolos de México, como Juan Gabriel, Emilio ’El Indio’ Fernández y la Reina Roja de Palenque, además de carros alegóricos dedicados a la lucha libre mexicana. El desfile buscará reconocer personajes, historias y expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional durante la celebración del Día de Muertos.

¿A qué hora empieza el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX y cuánto dura? Hora y ruta

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el Desfile de Día de Muertos CDMX 2026 dará inicio a las 14:00 horas y tendrá como escenario principal algunas de las avenidas más representativas de la capital. El recorrido partirá desde Paseo de la Reforma con destino al Zócalo capitalino, aunque las autoridades todavía no han publicado la ruta completa para esta edición.

En años anteriores, el trayecto comenzó en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, continuó por Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, posteriormente avanzó hacia el Centro Histórico por la Alameda Central y Avenida 5 de mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo. Debido a que las autoridades establecen límites y cierres específicos en la zona, los asistentes podrán identificar con facilidad los puntos principales del desfile durante la jornada.

Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: estas son las recomendaciones para asistir

El Desfile de Día de Muertos CDMX 2026 reunirá a miles de personas en las calles de la capital, por lo que una de las principales recomendaciones para disfrutar el evento es llegar con anticipación. Ante la alta concentración de asistentes y los posibles cierres de vialidades en las zonas más representativas del centro de la ciudad, lo más conveniente es utilizar el transporte público y evitar trasladarse en automóvil hasta las inmediaciones del recorrido. Además, llevar ropa cómoda y calzado adecuado permitirá vivir la experiencia con mayor tranquilidad.

Para disfrutar el desfile de forma segura, se recomienda mantener una buena hidratación, utilizar gorra, lentes de sol y protector solar. En caso de acudir con familiares o amigos, es importante establecer un punto de encuentro ante una posible separación durante el evento. También se aconseja cuidar las pertenencias personales y evitar guardar cartera o celular en bolsillos de fácil acceso. El recorrido contará con vigilancia, por lo que ante cualquier situación sospechosa o necesidad de apoyo, los asistentes podrán acercarse a las autoridades correspondientes.

¿Dónde ver en vivo el Desfile de Día de Muertos en CDMX 2026? TV y en línea

El Desfile de Día de Muertos CDMX 2026 volverá a ser uno de los eventos más esperados de la temporada, con un recorrido que reúne elementos de la cultura mexicana, tradición y entretenimiento para habitantes y visitantes de la capital. En Claro Sports y UNO TV podrás encontrar toda la información puntual sobre este evento, desde los detalles de la ruta y horarios hasta las novedades que surjan alrededor de una de las celebraciones más representativas del país.

Pese a que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México aún no anuncian una transmisión oficial para la edición 2026, en años anteriores el desfile contó con la señal de Canal 21 del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México y la cobertura de distintos medios nacionales. Se espera que en próximas fechas se informen los canales disponibles para seguir esta celebración desde cualquier lugar.