Guatemala vs El Salvador: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Los de Luis Fernando Tena buscan el primer triunfo en el torneo.

Guatemala El Salvador, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala recibe a El Salvador este lunes 28 de septiembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El partido comenzará a las 20:00 horas de ambos países y enfrenta a dos selecciones que tuvieron debuts diferentes. La Bicolor necesita sumar sus primeros puntos, mientras que la Selecta busca aprovechar su buen comienzo para fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

Guatemala llega golpeada por la derrota 3-2 ante Jamaica en Kingston, donde el doblete de Óscar Santis no alcanzó para conseguir un resultado positivo. El equipo de Luis Fernando Tena perdió el encuentro en el tiempo añadido y ahora tendrá que recuperarse frente a su afición para evitar que se complique su camino hacia los cuartos de final. Este compromiso será su primera presentación como local en el torneo, antes de afrontar los dos encuentros contra Surinam que completarán su calendario.

Por su parte, El Salvador afronta la visita con tres puntos después de vencer 3-1 a Martinica, con un doblete de Brayan Gil y otro gol de Harold Osorio. El conjunto de Hernán Darío “Bolillo” Gómez resolvió su estreno con una actuación ofensiva destacada durante el primer tiempo y terminó la jornada inicial como líder del grupo por diferencia de goles. Ahora, la Selecta buscará sostener ese rendimiento fuera de casa y dar otro paso hacia la clasificación frente a un rival necesitado.

Guatemala vs El Salvador en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Guatemala y El Salvador se enfrentarán el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas de ambos países, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala. El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo B de la Liga A y será el primer encuentro de la Bicolor como local en esta edición, después de iniciar su participación con una visita a Jamaica.

¿Dónde ver en vivo el Guatemala vs El Salvador el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El Guatemala vs El Salvador tendrá transmisión de FOX para los aficionados de Guatemala y El Salvador. La cadena cuenta con los derechos regionales de la Liga de Naciones y su acuerdo con Concacaf contempla cobertura tanto en televisión como en streaming. En Estados Unidos, las opciones anunciadas incluyen FOX Sports 2 y Fubo, mediante una suscripción que incorpore la señal.

Guatemala vs El Salvador: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

Guatemala llega sin puntos tras perder 3-2 ante Jamaica, pese al doblete de Óscar Santis. El equipo de Luis Fernando Tena buscará recuperarse ante su afición después de recibir el gol decisivo en el tiempo añadido. El Salvador comenzó con una victoria 3-1 sobre Martinica, con dos tantos de Brayan Gil y otro de Harold Osorio. La Selecta de Hernán Darío “Bolillo” Gómez terminó la primera jornada como líder del Grupo B por diferencia de goles y buscará sostener ese impulso como visitante.

Te puede interesar –