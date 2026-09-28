Jamaica vs Honduras: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Los de José Francisco Molina deben levantar cabeza tras iniciar con una derrota.

Jamaica Honduras, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras visita a Jamaica este lunes 28 de septiembre en el National Stadium de Kingston, por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Honduras y representa una oportunidad para que la Bicolor consiga sus primeros puntos. Con apenas cuatro compromisos por selección y dos boletos a cuartos de final disponibles en el grupo, el equipo catracho necesita reaccionar para mantenerse en la pelea.

Jamaica comenzó el torneo con una victoria 3-2 sobre Guatemala, definida por un gol de Renaldo Cephas en el tiempo añadido. Los Reggae Boyz consiguieron remontar un encuentro exigente y afrontan su segunda presentación consecutiva en casa con tres unidades. Ante Honduras buscarán alcanzar los seis puntos y fortalecer sus posibilidades de avanzar, antes de visitar a El Salvador y cerrar la fase de grupos con otro enfrentamiento ante los catrachos, esta vez en Tegucigalpa.

Por su parte, la selección de Honduras llega después de perder 3-2 ante Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés, un resultado que aumentó la exigencia sobre el conjunto dirigido por José Francisco Molina. Aunque mostró capacidad de respuesta en ataque, los errores defensivos terminaron costándole los tres puntos en su estreno. Ahora deberá buscar una recuperación como visitante, frente a un adversario que también aspira a clasificar y que tendrá el respaldo de su afición para intentar aprovechar las dudas de la Bicolor.

Jamaica vs Honduras en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Jamaica y Honduras jugarán el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas de Honduras, equivalentes a las 19:00 en Jamaica. El encuentro se disputará en el National Stadium de Kingston y corresponderá a la segunda jornada del Grupo B de la Liga A.

¿Dónde ver en vivo el Jamaica vs Honduras el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El Jamaica vs Honduras se podrá ver en vivo por FOX en territorio hondureño, ya que la cadena tiene la transmisión de los encuentros que la Bicolor disputa como visitante. El acuerdo con Concacaf también contempla streaming mediante las plataformas de FOX para Centroamérica. Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro está programado por FOX Sports 2 y Fubo.

Jamaica vs Honduras: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

Jamaica llega con tres puntos después de vencer 3-2 a Guatemala, gracias a un gol de Renaldo Cephas en el tiempo añadido. Los Reggae Boyz buscarán aprovechar su segundo partido consecutivo en Kingston para mantenerse entre los primeros del grupo. Honduras, en cambio, necesita recuperarse de la derrota 3-2 ante Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés. La Bicolor afronta su primera salida del torneo con la urgencia de sumar y corregir los errores defensivos que condicionaron su debut.

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