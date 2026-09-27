Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: esta es la fecha tentativa para el próximo pago

Consulta las fechas tentativas de pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez en octubre de 2026, así como los montos previstos

Calendarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez. | @BecasBenito.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y de la Beca Benito Juárez esperan el próximo depósito correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027. Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar todavía no publica el calendario oficial, ya circulan fechas tentativas para los pagos de octubre.

De acuerdo con la información disponible, el primer pago del nuevo ciclo escolar corresponderá al bimestre septiembre-octubre de 2026. La dispersión se realizaría durante octubre y, como ha ocurrido en otros periodos, los depósitos se organizarían de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias.

La recomendación para estudiantes y familias es mantenerse atentos a los canales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya que las fechas que circulan hasta ahora no son oficiales y podrían modificarse antes del inicio de la dispersión.

Calendario tentativo para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Cuándo es el próximo pago?

En el caso de la Beca Rita Cetina, el calendario tentativo plantea que los depósitos podrían comenzar el lunes 5 de octubre de 2026 para quienes tengan apellidos que inicien con A y B. Posteriormente, los pagos continuarían de manera escalonada hasta el viernes 16 de octubre.

El calendario tentativo para la Beca Rita Cetina quedaría de la siguiente manera:

A y B: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre C: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre D, E y F: miércoles 7 de octubre

miércoles 7 de octubre G: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre H, I, J, K y L: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre M: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P y Q: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre R: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre S: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 16 de octubre

Para la Beca Benito Juárez, las fechas tentativas comenzarían el lunes 19 de octubre y se extenderían hasta el viernes 30 del mismo mes. La distribución también seguiría el orden alfabético de los apellidos.

El calendario tentativo sería:

A y B: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre C: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre D, E y F: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre G: jueves 22 de octubre

jueves 22 de octubre H, I, J, K y L: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre M: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre N, Ñ, O, P y Q: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre R: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre S: jueves 29 de octubre

jueves 29 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 30 de octubre

Por ahora, ninguna de estas fechas ha sido confirmada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, por lo que el calendario definitivo deberá consultarse una vez que sea publicado por las autoridades correspondientes.

Pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿De cuánto es el depósito en octubre?

El monto de la Beca Rita Cetina depende del nivel educativo y de la cantidad de estudiantes beneficiarios dentro de una misma familia. Para familias de continuidad, el apoyo base es de mil 900 pesos bimestrales, mientras que por cada estudiante adicional de secundaria se agregan 700 pesos.

Por ejemplo, una familia con un estudiante de secundaria recibe mil 900 pesos por bimestre, mientras que una familia con dos estudiantes de secundaria puede recibir 2 mil 600 pesos, al sumar los 700 pesos adicionales. En el caso de estudiantes de primaria de nuevo ingreso durante 2026, los apoyos se manejan bajo montos anuales distintos.

Para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, el apoyo se mantiene en mil 900 pesos bimestrales. Este recurso se entrega durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por corresponder al periodo vacacional.

El depósito de octubre corresponderá al bimestre septiembre-octubre de 2026, por lo que quienes continúen activos dentro de los programas deberán recibir el monto que corresponda según su modalidad y número de beneficiarios registrados.

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