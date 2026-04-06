ATP Challenger Mexico City Open, en vivo | Día 1

El Mexico City Open 2026 se vive en Claro Sports: disfruta nuestra transmisión en vivo online desde la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec

La arcilla del Centro Deportivo Chapultepec vuelve a ser el epicentro del tenis en Latinoamérica con el arranque del Mexico City Open 2026, un torneo categoría 125 del ATP Challenger Tour que reúne a figuras consolidadas del circuito y a las nuevas promesas que buscan dar el salto. Desde este Día 1, la intensidad se siente en cada punto con nombres como James Duckworth, Mackenzie McDonald y el campeón inaugural Marc-Andrea Huesler, además de una destacada presencia latinoamericana encabezada por Nicolás Mejía, Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena. La atención local se centra en Rodrigo Pacheco, quien llega como una de las grandes ilusiones mexicanas para brillar en casa, acompañado por Alex Hernández y la experiencia en dobles de Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela.

A través de Claro Sports, te llevamos cada instante en vivo y en directo para que no pierdas detalle del camino hacia el título en una semana que promete emociones de alto nivel. Con transmisión diaria y cobertura completa, este torneo no solo ofrece tenis de primer nivel, sino también una experiencia que celebra la pasión por este deporte en la capital mexicana. Acompáñanos en este Día 1 del Mexico City Open 2026 y vive con nosotros cada saque, cada rally y cada momento decisivo desde la Ciudad de México.

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