Atlético Nacional vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba por la fecha 2 del FPC.

Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba, en vivo | Claro Sports

El primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 se pone al día con su calendario. Atlético Nacional recibe en su nueva casa, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, a Jaguares de Córdoba. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Atlético Nacional – Jaguares | Jornada 2 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Atlético Nacional vs Jaguares, hoy 6 de abril

El juego válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, dará inicio a partir de las 8:10 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:10 de la noche.

Alineaciones del Atlético Nacional vs Jaguares para la fecha 2, al momento

Nacional: Kevin Cataño; Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco, Neider Parra; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Kevin Cataño; Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco, Neider Parra; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Royscer Colpa, Jonathan Lovera, Carlos Henao; Jader Maza, Fabián Mosquera, Johan Hinestroza, Cristian Álvarez; Yairo Moreno y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

¿Quién transmite en vivo el Atlético Nacional vs Jaguares y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre paisas y costeños por la jornada dos del Fútbol Profesional Colombiano podrá sintonizarse a través de la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. Así mismo, la aplicación Win Play también contará con la transmisión del partido. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Atlético Nacional vs Jaguares, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

24.10.2024 | Nacional 2-1 Jaguares.

19.10.2025 | Jaguares 1-3 Nacional.

31.08.2024 | Jaguares 0-2 Nacional.

27.03.2024 | Nacional 2-0 Jaguares.

Te puede interesar: