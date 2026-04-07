Raphael Veiga reconoce que su adaptación al América no ha sido sencilla previo al partido ante Nashville SC

Previo al Amériva vs Nashville de la Concachampions, Raphael Veiga habló sobre su adaptación a la Liga MX y su deseo de brillar a nivel internacional

Raphael Veiga y su adaptación a la Liga MX | Imago7

Raphael Veiga fue el fichaje estelar de América para este semestre, pero en cancha todavía no se ha visto en plenitud de cualidades. Esto es algo que el propio mediocampista brasileño reconoce y acepta: su adaptación tanto a México como al club no ha sido sencilla.

“Bueno, para mí, desde que llegué, cada vez me siento mejor. Obvio que, como dijo el profesor, no es fácil ni tan simple. Se deja un país donde se estaba acostumbrado durante toda la carrera para llegar a un lugar nuevo; la parte de adaptación, el idioma, un montón de cosas. La altitud también es algo de lo que hablé, hay un tiempo para adaptarse, pero hoy cada vez más me siento mejor físicamente. Obviamente, en dos meses no estoy en mi nivel máximo, principalmente por la cuestión de la integración con mis compañeros. Pero más que eso, tengo una convicción muy grande de hacia dónde vamos y, aunque los resultados a veces no están siendo los que queremos, sé que el camino que estamos tomando es un camino de victoria y vamos a cosechar buenos frutos este año aún”, explicó.

Sobre lo que será la serie de cuartos de final de la Concachampions contra Nashville, Veiga hizo énfasis en el hecho de que se trata de una serie a dos partidos y deben jugar con la conciencia de que el duelo definitivo será en el Estadio Azteca, con el respaldo de su afición.

“Ya jugamos en esta competición otras veces y tenemos que saber jugar. Es obvio que muchas cosas las podemos encaminar en este primer partido, pero también debemos saber que tenemos el segundo encuentro en casa e ir al estadio con nuestra afición, ¿no? Todo eso también nos ayudará, pero es eso: hay que empezar bien, hacer un buen primer partido aquí, sabiendo que hay un duelo de vuelta para poder conseguir la clasificación”, señaló.

Finalmente, Raphael dijo que llegó a México con la idea de ganar la Concacaf Champions Cup, pero sabe que no será sencillo con rivales como Nashville, de quien reconoció el grado de dificultad que implicará e incluso advirtió que será un choque parecido a lo que se vive en Brasil.

“Salí de Brasil también con el objetivo de venir aquí a ganar este campeonato. Nashville tiene sus méritos, ¿no? Eliminó al Inter Miami y obviamente es un gran equipo; tiene buenos jugadores. Vi algunos momentos de ellos y sé lo buenos que son. Y eso, creo que todo campeonato que tiene dos partidos es muy bueno para nosotros en este aspecto, porque podemos encaminar muchas cosas en el primer juego, pero tenemos que tener sabiduría para jugar. Estos juegos suelo decir que son un poco parecidos también con lo que hay en Brasil. Entonces, tenemos que tener mucha cabeza fría, saber jugar el partido con atención, porque no se define el día de mañana, pero muchas cosas pueden ser encaminadas. Creo que eso es lo principal: tener sabiduría y saber competir es lo más importante”, sentenció.

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