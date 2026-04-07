¡Alza la voz! Larcamón exige atención de FIFA por inadmisión de Ebere a EUA para competir en Concachampions

El técnico de Cruz Azul considera que el duelo ante LAFC será muy exigente por enfrentar al mejor equipo de la MLS

Cruz Azul se prepara para enfrentar al LAFC en los cuartos de final de la Concachampions 2026, en una serie marcada por la ausencia del nigeriano Christian Ebere. El jugador no podrá viajar a Estados Unidos debido a restricciones migratorias que impiden el ingreso de ciudadanos de Nigeria.

El técnico Nicolás Larcamón abordó esta situación en la previa del partido de ida y señaló la necesidad de que la FIFA intervenga en este tipo de casos. El entrenador explicó que la baja no responde a una sanción deportiva, sino a una disposición ajena al torneo.

“Respecto a eso, creo que ahí hay una cuestión que siento que sería muy importante que la FIFA atienda, porque evidentemente no tiene que ver con una suspensión dentro del torneo”, dijo Larcamón. El estratega señaló que la situación genera una desventaja para su equipo en la competencia.

“Pero sí que es un handicap que favorece al equipo rival, dado por las circunstancias que tiene un poco las normativas”, agregó. El técnico indicó que el contexto migratorio afecta la igualdad de condiciones en la serie. “Creo que no deja ser un tema importante a destacar porque nosotros llegamos con un jugador menos”, mencionó. Larcamón recordó que Ebere fue el autor del gol en el partido más reciente del equipo.

Larcamón, consciente de que enfrenta al mejor equipo de la MLS

En lo deportivo, el entrenador reconoció la exigencia del rival. “Va a ser una serie muy exigente, que nos va a llevar al límite, que enfrentamos a uno sino al mejor equipo de la MLS”. El técnico señaló que el duelo requiere atención en cada fase de la eliminatoria.

“Es una serie donde hay dos equipos candidatos al título e indudablemente no vislumbro un favoritismo para ninguno”, añadió. Larcamón afirmó que el enfoque del equipo está en el rendimiento dentro de la cancha.

¿Cruz Azul, con la presión de eliminar al LAFC?

Sobre el señalamiento de favoritismo hacia Cruz Azul, el técnico respondió a las declaraciones del entorno rival. “Creo que es una serie muy reñida, me parece que lo de Marc (dos Santos) es un poco para sacarse la presión”, comentó sobre su homólogo, quien aseguró que La Máquina es el presionado por ser el vigente campeón del certamen. El entrenador consideró que ambos equipos cuentan con recursos similares para competir.

“Los dos equipos son hegemónicos en sus respectivas ligas; los dos tenemos grandes plantillas”, explicó. Larcamón indicó que la eliminatoria se definirá por detalles en ambos partidos.

La MLS, un rival difícil para los clubes de la Liga MX

Finalmente, el técnico habló sobre el crecimiento de la MLS en este tipo de torneos. “Desde hace tiempo que es difícil”, declaró. El estratega recordó antecedentes en enfrentamientos previos ante equipos de esa liga. “Creo que lo que es el recorrido hasta la final es sumamente exigente”, concluyó. Larcamón dejó en claro que el equipo afronta una serie que pondrá a prueba su desempeño en la competencia.

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