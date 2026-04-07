Así llegan los fichajes de Millonarios a la Copa Sudamericana

Fabián Bustos, Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, han cambiado por completo la dinámica de Millonarios.

Millonarios y su nómina para la Copa Sudamericana | Vizzor

Después de dar uno de los grandes golpes en la fase previa de los torneo Conmebol, Millonarios tiene la mira puesta en tener una de las mejores participaciones internacionales del último tiempo. Para nadie es un secreto que los últimos representantes del Fútbol Profesional Colombiano en la Copa Sudamericana y Libertadores no han podido meterse en instancias importantes y los bogotanos querrán cambiar eso.

La nómina del cuadro ‘embajador’ a primer instancia se veía sin tanta esperanza de cara a lo que sería la participación en la Copa Sudamericana. No obstante, ahora, con la llegada del director técnico argentino Fabián Bustos, varios jugadores han tomado un aire diferente e ilusionan a toda la afición capitalina.

Fabián Bustos, DT de Millonarios

El entrenador argentino de 57 años llegó el 3 de febrero al banquillo técnico de Millonarios tras el despido de Hernán Torres. Bustos tomó las riendas de un equipo que marchaba en las últimas posiciones y lo puso en alza desde sus primeros movimientos. Tanto así que, logró dar el batacazo de la Copa Sudamericana eliminando a Atlético Nacional en Medellín.

Fabián Bustos ha dirigido 12 partidos, en los cuales ha dejado un saldo de siete victorias, dos empates y tres derrotas. Su Millonarios ha anotado 25 goles y ha recibido 12 anotaciones. Número más que interesantes y que son fiel reflejo de un renacer futbolístico que ha llegado de la mano de las decisiones de este argentino.

Sebastián Valencia, del anonimato al estrellato

Uno de los puntos más fuertes en este 2026 de Millonarios ha sido su lateral o carrilero izquierdo. Sebastián Valencia aterrizó en el equipo azul de la capital de la república tras cumplir un semestre bastante interesante en Fortaleza. En muy poco tiempo, el zurdo de 29 años le ganó el puesto a Danovis Banguero.

14 partidos ha jugado el nacido en Medellín con los colores del ‘embajador’ y ya se ha reportado con dos goles y cuatro asistencias. Es decir, ha estado involucrado en seis goles en 14 partidos, un dato no menor para un futbolista que primero debe cumplir con la faceta defensiva y luego si aportar en el ataque.

Mateo García y Rodrigo Ureña, el motor ‘embajador’

Uno de los grandes cambios de Millonarios para esta temporada fue su mediocampo. Los experimentos y las chances de que los canteranos fueron quienes ocuparán este puesto de suma importancia en el cuadro bogotano se acabó y las directivas trajeron a dos hombres con buen presente; Mateo García y Rodrigo Ureña.

Más allá de que el ex Once Caldas de Manizales aún no muestra su potencial en su máximo esplendor, su talento y calidad es innegable. Por otro lado, su compañero de posición, el chileno Rodrigo Ureña, ha sido destacado en varios partidos del equipo azul. Su garra, buen posicionamiento e ímpetu ha sido fundamental para salir del bache futbolístico en el que se encontraba el ‘embajador’.

Rodrigo Contreras, una estrella con luz propia

En un plantel que cuenta con Andrés Llinás, David Mackalister Silva, Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro, la figura no es otra que el argentino Rodrigo Contreras. El ex Universidad de Chile llegó pisando fuerte a Millonarios. Ocho goles en 14 partidos, lo dejan como el jugador de mejor presente del club bogotano.

Su capacidad goleadora, pero también su sacrificio en marca han sido vitales para que Millonarios haya adaptado un juego practico, sencillo, pero muy eficaz para ser hoy uno de los equipos, de los que están por fuera, que tiene más chances de meterse a las finales del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

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