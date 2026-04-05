Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Jaguares por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba por la fecha 2 del FPC.

Atlético Nacional vs Jaguares, previa | Claro Sports

Sigue poniéndose al día el calendario del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Atlético Nacional recibe en su casa, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, a Jaguares de Córdoba. Dos equipos que viven realidades completamente diferente en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Nacional: David Ospina; Cristian Uribe, César Haydar, Neider Parra, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Matías Lozano; Eduard Bello, Marlos Moreno, Dairon Asprilla y Chicho Arango. DT: Diego Arias.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Carlos Ordóñez, Royscer Colpa, Carlos Henao, Luis Jiménez; Fabián Mosquera, Johan Hinestroza, Yairo Moreno; Cristian Álvarez, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

¿Cómo y dónde ver a Nacional vs Jaguares por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 2, tendrá su pitazo inicial este lunes 6 de abril a partir de las 8:10 de la noche. Win+ Fútbol y Win Sports TV transmitirán las emociones del cotejo en el Estadio Atanasio Girardot, además de Win Play en su plataforma streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Atlético Nacional

01.04.2026 | Nacional 0-0 Cúcuta | Fecha 15.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

25.03.2026 | Cruz Azul 3-0 Nacional | Amistoso.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá | Fecha 13.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios | Fecha 15.

28.03.2026 | Tolima 3-1 Jaguares | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares | Fecha 12.

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