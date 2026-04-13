Seattle Sounders vs Tigres en vivo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

El Seattle Sounders recibirá a los Tigres en los cuartos de final de la Concachampions tras la ida que quedó 2-0 a favor del equipo mexicano

¿Dónde ver en vivo online el Seattle Sounders vs Tigres? | Claro Sports

Tigres está a 90 minutos de concretar su pase a las semifinales de la Concachampions 2026, siempre y cuando el Seattle Sounders no logre revertir el 2-0 en contra que arrastra tras el partido de ida de la semana pasada. El partido de vuelta, programado para este miércoles 15 de abril, vuelve a encender la rivalidad entre la Liga MX y la MLS, con un The Rave Green que buscará una remontada complicada y un conjunto felino que se perfila como uno de los principales candidatos al título del torneo.

En el encuentro de ida, disputado el pasado 8 de abril, Tigres aprovechó su condición de local y consiguió una victoria clave, no solo por la ventaja en el marcador, sino también por haber mantenido su portería en cero ante el conjunto estadounidense. Este detalle resulta fundamental en la competición, ya que la Concachampions aún considera el gol de visitante, un criterio que ha sido eliminado en la mayoría de los torneos alrededor del mundo.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre The Rave Green y los universitarios se disputará este miércoles 15 de abril. Recuerda que en Claro Sports podrás seguir en vivo online nuestro clásico minuto a minuto, con la información más destacada de todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, gracias a la actualización constante de nuestros expertos.

México (CDMX): 21:30 horas | Fox One

Centroamérica: 21:30 horas | ESPN y Disney+

Estados Unidos: 23:30 horas (ET) / 20:30 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix

Argentina: 00:30 horas | Disney+

Colombia: 22:30 horas | Disney+

Alineaciones probables Seattle Sounders vs Tigres

Brian Schmetzer suele ser fiel a su idea táctica, con un Seattle Sounders que habitualmente se presenta en un 4-2-3-1 bien estructurado. Sin embargo, para la vuelta de estos cuartos de final de la Concachampions, el contexto cambia: la desventaja de 2-0 condiciona el planteamiento, especialmente por el riesgo que implica conceder un gol de visitante. Este escenario podría empujar al técnico a buscar soluciones desde el balón parado o a ajustar ciertos comportamientos ofensivos sin romper del todo su estructura base.

Por su parte, Guido Pizarro tampoco se caracteriza por la flexibilidad en su sistema, manteniendo un 4-2-3-1 que le dio resultados en el partido de ida. Con la ventaja en el marcador, no parece tener la necesidad de introducir modificaciones importantes que puedan comprometer el equilibrio del equipo. Aun así, desde lo táctico, su prioridad pasará por sostener el orden defensivo y gestionar los tiempos del partido, obligando a su rival a asumir riesgos que podrían abrir espacios para transiciones ofensivas.

Seattle Sounders: Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris

Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris Tigres: Nahuel Guzman, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Rafael Guerrero, Cesar Araujo, Fernando Gorriarán, Angel Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre

Antecedentes y últimos resultados del Seattle Sounders vs Tigres en Concachampions

El historial entre Tigres UANL y Seattle Sounders ha sido equilibrado a lo largo de los años, con enfrentamientos en distintas ediciones de la Concachampions y otros torneos internacionales, alternando victorias para ambos lados. Sin embargo, el cruce más reciente marcó una diferencia importante: en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, disputada el 8 de abril en el Estadio Universitario, El conjunto felino se impuso con autoridad 2-0, al aprovechar mejor sus momentos en el partido y tras mostrar solidez tanto en ataque como en defensa. Este resultado no solo rompió la paridad reciente entre ambos clubes, sino que dejó al conjunto regiomontano con una ventaja significativa de cara al partido de vuelta en territorio estadounidense.

Concacaf Champions Cup 2012/2013 | 07.03.2013 | Tigres 1–0 Seattle SFC

Concacaf Champions Cup 2012/2013 | 13.03.2013 | Seattle SFC 3–1 Tigres

Leagues Cup 2021 | 11.08.2021 | Seattle SFC 3–0 Tigres

Concacaf Champions Cup 2026 | 09.04.2026 | Tigres 2–0 Seattle SFC

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En la fase de eliminación directa del torneo, el reglamento define con claridad qué hacer cuando una serie a ida y vuelta termina empatada en el global. El primer criterio de desempate es el gol de visitante, que le da ventaja al equipo que haya sido más efectivo fuera de casa durante el tiempo reglamentario, reconociendo el valor de anotar en territorio rival.

Si después de eso el empate se mantiene, la serie se alarga a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15, donde el gol de visitante ya no cuenta. Y si aún no hay un ganador, todo se decide en la tanda de penales: un desenlace directo para definir quién avanza a la siguiente ronda.

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