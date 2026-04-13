Posibles alineaciones del Cerro Porteño vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El elenco barranquillero viene de golear a Águilas Doradas en el rentado nacional y empató con Palmeiras en la primera fecha.

Posibles formaciones de Cerro Porteño Vs Junior / Claro Sports.

Junior salió bien librado de la fecha 1 de la Copa Libertadores, inclusive si no hubiera sido por aquel error defensivo hasta se quedaba con los 3 puntos ante Palmeiras en Cartagena. El cuadro colombiano ahora tiene que viajar a Paraguay para enfrentar a un Cerro Porteño que cayó en su primera salida.

Posible alineación de Cerro Porteño para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Cerro Porteño: Alexis Serna; Jorge Morel, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Robert Piris, Christian Paredes; Rodrigo Melgarejo, Alan Sonora, Jonathan Torres y Pablo Vegetti.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Cómo y dónde ver Cerro Porteño vs Junior por la Liga Copa Libertadores 2026?

El partido entre el elenco paraguayo y el colombiano está programado para disputarse este martes 14 de abril a las 05:00 p.m. (hora colombiana) 07:00 de la noche hora local. Dicho encuentro se puede ver a través de ESPN y Disney+. Pero en Claro Sports también tendremos la cobertura con un completo minuto a minuto de todo lo que suceda en la Nueva Olla.

Últimos partidos de Cerro Porteño

11.04.2026 | Nacional 0-0 Cerro Porteño.

08.04.2026 | Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño.

04.04.2026 | Cerro Porteño 3-0 2 de Mayo.

31.03.2026 | Sportivo Luqueño 2-3 Cerro Porteño.

28.03.2026 | Cerro Porteño 2-0 Sportivo San Lorenzo.

Últimos partidos de Junior

Árbitros del juego:

Juez central: Esteban Ostojich – Uruguay.

Asistente 1: Nicolás Tarán – Uruguay.

Asistente 2: Carlos Barreiro – Uruguay.

Cuarto árbitro: Mathias de Armas – Uruguay.

VAR: Andrés Cunha – Uruguay.

AVAR: Santiago Fernández – Uruguay.

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