Posibles alineaciones del Cerro Porteño vs Junior por la Copa Libertadores 2026
El elenco barranquillero viene de golear a Águilas Doradas en el rentado nacional y empató con Palmeiras en la primera fecha.
- Andrés Mosquera Marmolejo: la incertidumbre de Santa Fe para enfrentar a Corinthians
- Aldaír Quintana, el héroe colombiano en Copa Libertadores
- Guía de la Copa Conmebol Libertadores 2026: partidos, horarios y resultados del torneo continental
Junior salió bien librado de la fecha 1 de la Copa Libertadores, inclusive si no hubiera sido por aquel error defensivo hasta se quedaba con los 3 puntos ante Palmeiras en Cartagena. El cuadro colombiano ahora tiene que viajar a Paraguay para enfrentar a un Cerro Porteño que cayó en su primera salida.
Posible alineación de Cerro Porteño para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Cerro Porteño: Alexis Serna; Jorge Morel, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Robert Piris, Christian Paredes; Rodrigo Melgarejo, Alan Sonora, Jonathan Torres y Pablo Vegetti.
Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.
¿Cómo y dónde ver Cerro Porteño vs Junior por la Liga Copa Libertadores 2026?
El partido entre el elenco paraguayo y el colombiano está programado para disputarse este martes 14 de abril a las 05:00 p.m. (hora colombiana) 07:00 de la noche hora local. Dicho encuentro se puede ver a través de ESPN y Disney+. Pero en Claro Sports también tendremos la cobertura con un completo minuto a minuto de todo lo que suceda en la Nueva Olla.
Últimos partidos de Cerro Porteño
- 11.04.2026 | Nacional 0-0 Cerro Porteño.
- 08.04.2026 | Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño.
- 04.04.2026 | Cerro Porteño 3-0 2 de Mayo.
- 31.03.2026 | Sportivo Luqueño 2-3 Cerro Porteño.
- 28.03.2026 | Cerro Porteño 2-0 Sportivo San Lorenzo.
Últimos partidos de Junior
- 11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior – Fecha 16.
- 08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras | Fecha 1 (Copa Libertadores).
- 03.04.2026 | Junior 1-2 Deportivo Cali | Fecha 15.
- 29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior | Fecha 14.
- 24.03.2026 | Junior 2-0 Bucaramanga | Fecha 13.
Árbitros del juego:
- Juez central: Esteban Ostojich – Uruguay.
- Asistente 1: Nicolás Tarán – Uruguay.
- Asistente 2: Carlos Barreiro – Uruguay.
- Cuarto árbitro: Mathias de Armas – Uruguay.
- VAR: Andrés Cunha – Uruguay.
- AVAR: Santiago Fernández – Uruguay.