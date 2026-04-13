Motagua vs Olimpia, un clásico manchado por la violencia

La decisión que causó vergüenza al fútbol de Centroamérica

Olimpia venció a Motagua en el clásico hondureño | Facebook Motagua

El clásico capitalino entre Motagua y Olimpia terminó siendo una noche amarga para el fútbol hondureño. Aunque en lo deportivo el Ciclón Azul cayó por la mínima ante el León, el resultado pasó rápidamente a un segundo plano por el violento ambiente que se vivió en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés, donde se registraron enfrentamientos entre barras, disparos y múltiples daños materiales.

La situación se descontroló antes del pitazo inicial en el sector norte del estadio, cerca del Mayoreo, cuando presuntamente miembros de la barra olimpista realizaron detonaciones justo cuando la barra de Motagua se disponía a ingresar. El caos se extendió en minutos: hubo aficionados heridos, un policía afectado, buses de ambos clubes con vidrios rotos, vehículos de árbitros y particulares vandalizados, e incluso manchas de sangre en la zona, según reportes de lo ocurrido en el lugar.

Tras el partido, el entrenador de Motagua, Javier López, fue contundente en conferencia de prensa y aseguró que la violencia alteró completamente el contexto del juego. “El partido y lo que pasó dentro del terreno de juego pasa a un segundo plano, emocionalmente no estábamos preparados para lo que se vivió en la previa”, afirmó, enviando condolencias y solidaridad a los afectados sin importar el equipo al que apoyaban. Además, lanzó una frase que generó impacto: “Siento vergüenza que se haya jugado este partido”, remarcando que la vida humana vale más que cualquier resultado.

DISPAROS Y PEDRADAS EN BRUTAL ENFRENTAMIENTO DE BARRAS DE OLIMPIA Y MOTAGUA pic.twitter.com/LXdmQLaUoI — EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) April 12, 2026

López también cuestionó que se haya permitido disputar el encuentro bajo ese ambiente, recordando que se escuchaban detonaciones cerca del estadio. En su análisis, ni Motagua ni Olimpia pudieron mostrar su mejor versión futbolística debido al contexto, aunque admitió que su equipo también perdió orden y disciplina en los últimos dos partidos. Aun así, insistió en que la tragedia empañó todo: “Aquí no hay colores, hay personas”, sostuvo.

Desde el lado olimpista, también hubo preocupación. El técnico Eduardo Espinel lamentó que el partido no se pudiera disfrutar como correspondía y aseguró que la imagen fue negativa incluso a nivel internacional. “Fue una noche muy triste para el fútbol hondureño”, dijo, mencionando el temor de las familias que desde el exterior preguntaban si los jugadores estaban bien ante lo que circulaba en redes sociales.

🚨 LAMENTABLE



A este autobús le quebraron todas las ventanas. Muchos autos en las afueras del estadio Nacional de Tegucigalpa fueron dañados y saqueados en la previa del clásico entre Motagua vs Olimpia. Las esquirlas ocasionaron heridos.



El clásico de la GUERRA 🇭🇳❌⚽️ pic.twitter.com/tlLmy73HBQ — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) April 12, 2026

Espinel también apuntó a una falta de coordinación en la logística de seguridad y accesos, asegurando que era evitable que una barra estuviera esperando a la otra en las entradas del estadio. Incluso afirmó que su equipo debió retrasar su llegada por advertencias de que había demasiada gente afuera, y sostuvo que lo ocurrido fue “cuestión de puntería”, insinuando que un proyectil estuvo cerca de impactar a un futbolista. Lo ocurrido en el Motagua vs Olimpia dejó una advertencia clara: el clásico más grande de Honduras no puede volver a disputarse bajo una amenaza que convierta el fútbol en una batalla.

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