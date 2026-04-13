Duro golpe a Millonarios: seis partidos de sanción para Diego Novoa

La Dimayor confirmó seis fechas de sanción y multa para Diego Novoa por un caso de agresión. Millonarios buscará reducir el castigo en los próximos días.

Diego Novoa, arquero de Millonarios | VizzorImage.

La Dimayor confirmó este lunes 13 de abril la sanción impuesta a Diego Novoa, arquero de Millonarios, tras la denuncia por una presunta agresión contra Jacabo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó. El guardameta del conjunto ‘Embajador’ recibió un castigo de seis partidos, en una decisión que marca un precedente disciplinario en el campeonato.

El Comité Disciplinario del fútbol colombiano tomó la determinación luego de adelantar una investigación sobre los hechos reportados por el equipo boyacense. Novoa fue señalado por una supuesta agresión considerada grave, lo que derivó en una sanción ejemplar por parte del organismo.

Además de la suspensión deportiva, el arquero deberá asumir una multa económica como parte del castigo. La sanción no solo afecta la disponibilidad del jugador para los próximos compromisos, sino que también impacta la planificación deportiva de Millonarios en la recta decisiva del torneo.

Según se confirmó, el valor de la multa asciende a 1.900.000 pesos, cifra que se suma al castigo de seis fechas sin poder competir. Esta decisión ya fue comunicada oficialmente al club capitalino, que no tardó en reaccionar ante la medida.

Desde Millonarios consideran que la sanción es excesiva, por lo que ya trabajan en la impugnación del castigo. El objetivo del equipo es lograr una reducción en la suspensión para contar con Novoa en menos tiempo del inicialmente establecido.

En los próximos días se espera que el club presente los recursos correspondientes ante la Dimayor, en busca de revertir o al menos disminuir la sanción. Mientras tanto, el equipo deberá afrontar sus siguientes compromisos sin uno de sus habituales titulares bajo los tres palos.

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