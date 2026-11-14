Deportivo Pereira vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

El Escarlata, sacudido por el último fallo del TAS, aspira de todas maneras por la ventaja deportiva rumbo a los cuadrangulares.

Deportivo Pereira vs América, en vivo | Claro Sports

Se viene el último sorbo de la fase regular en la Liga BetPlay 2026-II. Yopal espera por una fiesta Escarlata, puesto que una multitud de simpatizantes rojos aguardan por ver al equipo ante Deportivo Pereira. El América de Cali, golpeado por la pérdida de tres puntos y una ligera relegación en la tabla, igual buscará su ventaja deportiva ante un Pereira valeroso, pero que no ha contado con mucha fortuna en los últimos juegos.

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 19, tendrá su pitazo inicial el sábado a partir de las 3:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en Yopal. En decodificadores Claro, usted podrá seguir el cotejo en la frecuencia 1503 (Claro Sports 2), así como Win Play y demás plataformas de Win Sports.

Alineaciones Deportivo Pereira vs América de Cali: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026 II

Deportivo Pereira: Yimi Gómez; Jordy Monroy, Danilo Ortiz, Sebastián Urrea, Fabio Delgado; Walmer Pacheco, Jorge Bermúdez, Miguel Palacios; Anderson Plata, Jhon Largacha y Felipe Mosquera.

América de Cali: Juan Tovar; Cristian Tovar, Marlon Torres, Nicolás Rodríguez, Mateo Castillo; Josen Escobar, Rafael Carrascal, José Cavadía; Edson Tortolero, Tomás Ángel y Tilman Palcios.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

En el papel, América de Cali se perfila como candidato. Los respalda el momento, pues llega a cinco partidos sin perder y una defensa más sólida. No obstante, algunos jugadores descansarán pensando en las semis de vuelta en Copa y el inicio de los cuadrangulares. Para sumar, la localía no será la habitual para los Matecañas aún golpeados por los retrasos en los pagos.

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