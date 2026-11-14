¿Liga MX o Europa? Los números desafían a Rafael Márquez en la Selección Mexicana

Las cifras plantean un dilema para Rafael Márquez: apostar por la continuidad de los futbolistas locales o aprovechar la efectividad de quienes compiten fuera de México

Rafael Márquez abrió el debate sobre si tiene un beneficio el jugar fuera de México para conseguir una convocatoria a la Selección Nacional. El entrenador del Tricolor aseguró que militar en Europa o en cualquier otra liga del extranjero no representa una ventaja automática sobre quienes compiten en la Liga MX. Su postura coloca el rendimiento individual, la continuidad y las características de cada futbolista como factores para definir quiénes forman parte del equipo.

La convocatoria para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 permite analizar esta situación. De los 28 jugadores considerados por Márquez, 17 militan en la Liga MX y 11 pertenecen a clubes del extranjero. Sin embargo, las diferencias aparecen al revisar los partidos disputados, los minutos acumulados y la producción ofensiva de cada sector.

“No hay ningún mensaje. Yo creo que quien esté en una situación de nivel que nos pueda favorecer para nuestra idea de juego es el que va a venir”, explicó Márquez durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Jamaica.

El seleccionador insistió en que la procedencia de los jugadores no determina su lugar dentro del equipo: “Desde luego que hay mucha competencia, pero todos están en un mismo nivel… no es que mande un mensaje, es quien esté mejor, quien pueda tener esas capacidades que creamos que encajen dentro del estilo de juego que queremos imponer”, señaló el entrenador, quien deberá definir cómo distribuir los puestos entre futbolistas con distintos niveles de participación en sus clubes… porque en ciertos casos sí hay mucha diferencia.

La Liga MX domina la convocatoria de Rafael Márquez y supera a los extranjeros en minutos

La distribución de la convocatoria muestra una diferencia de tres jugadores a favor del fútbol mexicano. Los 17 representantes de la Liga MX acumulan 16,406 minutos en sus respectivos clubes, mientras que los 11 futbolistas del extranjero registran 6,386 minutos. La diferencia alcanza los 10,020 minutos. Si bien debe considerarse que los grupos tienen distinto número de integrantes, cabe mencionar que los números considerados para los jugadores ‘locales’ solo fueron para la Liga MX, mientras que a los jugadores ‘foráneos’ se les sumaron torneos de liga, de copa y competiciones internacionales.

La Liga MX supera en minutos de acción a los convocados ‘extranjeros

Portería y defensa: los jugadores de Liga MX tienen mayor continuidad

En la portería, Raúl Rangel y Óscar García presentan una diferencia de actividad respecto a Álex Padilla. El guardameta de Chivas suma 1,350 minutos en 15 encuentros y ha recibido 13 goles, mientras que el representante de León registra 1,260 minutos en 14 duelos y 19 anotaciones en contra. Padilla, por su parte, solamente ha participado en un encuentro con el Athletic Club, con 90 minutos y un gol recibido.

La defensa presenta una competencia más equilibrada. Jesús Orozco Chiquete, Diego Campillo y Jesús Gallardo superan los mil minutos en el fútbol mexicano, mientras que Mateo Chávez registra 1,078 minutos con el AZ Alkmaar y Johan Vásquez alcanza 981 con el Genoa. En contraste, César Montes suma 525 minutos con el Lokomotiv Moscú y Rodrigo Huescas acumula 324 con el Copenhague. En este sector, los cinco representantes de la Liga MX suman 4,966 minutos, frente a los 2,908 de los cuatro futbolistas que juegan fuera del país.

Gilberto Mora, Santiago Sandoval y Andrés Montaño ponen a competir a los mediocampistas de Europa

La diferencia de participación aparece con mayor claridad en el mediocampo. Los seis convocados que juegan en México acumulan 5,195 minutos y 19 goles, con Andrés Montaño como máximo anotador del sector, con seis tantos en 526 minutos. Gilberto Mora y Santiago Sandoval aportan cinco goles cada uno, mientras que Erick Sánchez registra dos y Erik Lira suma uno.

La situación contrasta en demasía con la de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo. El jugador del Atlético de Madrid únicamente registra 12 minutos en un partido, mientras que Fidalgo suma 95 minutos distribuidos en cinco encuentros con el Betis. Entre ambos acumulan 107 minutos, sin goles registrados. La diferencia de continuidad favorece a los mediocampistas de la Liga MX, aunque la competencia interna también dependerá de las funciones que Márquez busque cubrir.

Julián Quiñones y Armando González marcan diferencias entre los delanteros del extranjero

A diferencia de lo que ocurre en el mediocampo, la delantera muestra una tendencia favorable a los futbolistas que militan fuera de México. Julián Quiñones encabeza la producción ofensiva de todos los convocados, con 10 goles en 16 partidos y 1,372 minutos con el Al Qadisiya. Armando González suma seis anotaciones en 574 minutos con el Olympiacos, mientras que Armando León registra cinco tantos con el NK Osijek y Santiago Giménez contabiliza dos con el Porto.

Los cuatro delanteros del extranjero acumulan 23 goles en 3,281 minutos, mientras que Roberto Alvarado, Alexis Vega, Jesús Corona e Isaías Violante registran 12 anotaciones en 3,635 minutos. Alvarado lidera la producción entre los atacantes de la Liga MX con cinco goles, seguido por Vega con cuatro. Estos números muestran que, aunque los delanteros del fútbol mexicano tienen más minutos en conjunto, los seleccionados que juegan fuera del país presentan una mayor frecuencia goleadora.

Los delanteros en el extranjero, más efectivos que los ‘locales’

¿Quiénes llegan con mejores números a la selección mexicana de Rafael Márquez?

El balance de los 31 convocados deja diferencias por posición. Los futbolistas de la Liga MX registran más minutos de participación, especialmente en la portería, la defensa y el mediocampo, mientras que los delanteros del extranjero concentran la mayor producción goleadora. En el conjunto de jugadores de campo, los representantes del campeonato mexicano suman 33 goles, frente a los 29 de quienes compiten fuera del país.

Pocos minutos disputados por los extranjeros, a comparación de los ‘locales’

La postura de Rafael Márquez encuentra respaldo en los registros de actividad de su convocatoria, pero también plantea una distinción entre continuidad y productividad. La Liga MX aporta jugadores con mayor participación, mientras que el extranjero ofrece delanteros con una frecuencia de gol superior. La decisión del entrenador no dependerá únicamente de estas cifras, sino de cómo responda cada futbolista a las funciones que pretende implementar con México en la Concacaf Nations League.