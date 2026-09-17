Llave MX 2026: ¿Qué es, para que sirve y cuáles son los trámites que puedes hacer con ella?

La Agencia informó que, hasta junio de 2026, se habían creado más de 28 millones de cuentas y existían 242 sistemas integrados

Disponible hasta el 30 de septiembre | Claro Sports

La Llave MX se ha convertido en uno de los requisitos para acceder a distintos trámites, servicios y programas del Gobierno de México. Su uso cobra relevancia este 17 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzó el nuevo registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, cuyo periodo de inscripción permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre. Quienes busquen incorporarse al programa deberán iniciar sesión mediante esta herramienta digital antes de proporcionar sus datos personales y escolares.

¿Qué es la Llave MX?

La Llave MX es el mecanismo de autenticación e identificación de las personas en medios digitales del Gobierno de México. De acuerdo con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cada cuenta debe estar vinculada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular y funciona como un inicio de sesión único para ingresar a las plataformas gubernamentales que se han incorporado al sistema.

La plataforma fue desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y permite utilizar una misma cuenta en diferentes servicios sin tener que generar un usuario y contraseña para cada dependencia. La Agencia informó que, hasta junio de 2026, se habían creado más de 28 millones de cuentas y existían 242 sistemas integrados, de los cuales 204 correspondían al ámbito federal, 30 al estatal y ocho al municipal.

¿Para qué sirve la Llave MX? Lista de trámites

La función principal de Llave MX es comprobar la identidad de una persona para acceder a trámites y servicios digitales, además de facilitar el seguimiento de algunas solicitudes desde una misma cuenta. Su implementación continúa avanzando, por lo que los servicios disponibles pueden variar dependiendo de la dependencia y del trámite que se quiera realizar. Entre los procesos en los que actualmente se utiliza se encuentran: Registro en programas como las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Gertrudis Bocanegra.

Consulta y descarga de actas de nacimiento, matrimonio y defunción , así como solicitudes de corrección o aclaración en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

, así como solicitudes de corrección o aclaración en la Plataforma Nacional del Registro Civil. Acceso al sistema de citas para obtener o renovar el pasaporte .

. Trámites de control vehicular y licencias del Autotransporte Federal ante la SICT.

ante la SICT. Trámites digitales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral , entre ellos registro sindical, contratos colectivos y conciliación colectiva.

, entre ellos registro sindical, contratos colectivos y conciliación colectiva. Gestiones de prestadores de servicios turísticos mediante la Ventanilla de Trámites de Turismo y el Registro Nacional de Turismo .

. Acceso a otros sistemas gubernamentales que incorporen Llave MX como mecanismo de identificación.

El número de servicios disponibles seguirá creciendo. El portal gob.mx concentra información de más de 5 mil 400 trámites y decenas de programas sociales , aunque esto no significa que todos puedan completarse actualmente mediante Llave MX. La plataforma funciona como mecanismo de acceso para aquellos sistemas que ya fueron integrados, mientras que otros procesos todavía pueden exigir pasos presenciales o plataformas específicas.

, aunque esto no significa que todos puedan completarse actualmente mediante Llave MX. La plataforma funciona como mecanismo de acceso para aquellos sistemas que ya fueron integrados, mientras que otros procesos todavía pueden exigir pasos presenciales o plataformas específicas. Uno de sus usos actuales es precisamente el registro para la Beca Benito Juárez de bachillerato. El periodo de inscripción de septiembre de 2026 estará disponible del jueves 17 al miércoles 30 de septiembre para estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato general o tecnológico. El programa entrega 1,900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres del ciclo escolar, es decir, hasta 9,500 pesos durante ese periodo, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Para iniciar la solicitud se requiere acceder al portal oficial de la beca con Llave MX.

¿Cómo, dónde y qué documentos necesito para sacar la Llave MX?

Crear una Llave MX es gratuito y se realiza por internet en llave.gob.mx. Para generar la cuenta no se establece la entrega física de documentos: la persona debe tener a la mano su CURP, proporcionar los datos de su domicilio —como código postal y colonia— y registrar un número de teléfono celular. El tutorial oficial de Becas Bienestar señala que también puede añadirse un correo electrónico y recomienda hacerlo para facilitar la comunicación y recuperación de la cuenta.

El procedimiento comienza al seleccionar “Crear cuenta” e ingresar la CURP. Una vez que el sistema comprueba la información, se deben verificar los datos personales, capturar el código postal y seleccionar la colonia correspondiente. Después se agregan los medios de contacto y se genera una contraseña personal. Finalmente, es necesario aceptar el aviso de privacidad, completar la validación solicitada por la plataforma y finalizar el registro.

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Una vez creada, la misma Llave MX puede utilizarse para distintos trámites gubernamentales compatibles, por lo que no es necesario generar una cuenta diferente para cada programa. En el caso de la Beca Benito Juárez, además de iniciar sesión con esta herramienta, el estudiante deberá contar con CURP certificada, Clave del Centro de Trabajo (CCT) de su escuela y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; cuando sea menor de edad, también se solicitan datos y documentación de su madre, padre, tutora o tutor. En caso de problemas con la cuenta, el Gobierno de México mantiene disponible la Línea 079 para orientación sobre Llave MX y programas sociales.

Fuentes consultadas: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Programas para el Bienestar, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Un punto importante que corregí respecto al material base: la información oficial vigente no establece como requisito general tener máximo 25 años para esta Beca Benito Juárez de educación media superior; por eso no incluí ese dato.

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