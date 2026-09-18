Guillermo Almada perfila el XI del América para el Clásico: Zendejas volvería a la titularidad y posible debut en la defensa

Las Águilas harían varios cambios ante Chivas: Zendejas regresaría al XI y Ramos Mingo podría debutar en la zaga

El técnico charrúa prepara cambios en su cuadro titular | Imago 7

Guillermo Almada prepara su primer Clásico Nacional como técnico del América. Una semana después de la derrota por 4-3 en el Clásico Joven ante Cruz Azul, su primer tropiezo en Liga MX, las Águilas buscan volver al camino de la victoria y superar nuevamente a Chivas en la clasificación general este sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca.

De cara al enfrentamiento, los azulcremas arrastran una racha de dos derrotas y tres Clásicos de Liga MX sin poder vencer a Chivas. El último enfrentamiento con América como local terminó con victoria del Rebaño por 2-1, por lo que buscarán la oportunidad de revancha frente a su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

De cara al partido, Almada prepara cambios importantes en su once inicial respecto al cuadro que enfrentó a Cruz Azul. La banda derecha sería completamente distinta, mientras que la defensa podría tener un debut para el duelo, después de las dudas que se generaron en la derrota ante La Máquina y los cuatro goles recibidos.

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Rodolfo Cota repetiría en la portería. El guardameta ha tenido un gran inicio de torneo, salvando puntos importantes para el equipo con grandes atajadas. En las laterales aparecen los primeros cambios. Cristian Borja tomaría el lugar de Kevin Álvarez en la banda izquierda, mientras que Isaías Violante jugaría en la línea de cuatro como lateral derecho, tomando el lugar de Dagoberto Espinoza, quien abandonó el partido ante los cementeros por lesión.

En el centro de la zaga, Israel Reyes ocuparía el perfil derecho, pero su pareja podría ser diferente. En la central por izquierda aparece la primera duda para el cuadro titular de las Águilas. Ramón Juárez podría repetir o Santiago Ramos Mingo podría tener sus primeros minutos como azulcrema. El defensor argentino de 24 años llegó procedente del Bahía para suplir la baja de Sebastián Cáceres, con un perfil que le da salida al club con la pelota.

En el centro del campo, Almada mantendría el mismo tridente. Erick Sánchez y Alan Cervantes, quien fue incluido en la convocatoria de Rafa Márquez para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, ocuparían el doble pivote, con Raphael Veiga en la posición de 10. Brian Rodríguez, la gran figura del América en este inicio de temporada, estaría fijo, mientras que por la derecha Alex Zendejas volvería a la titularidad con las Águilas.

Tras perderse el inicio del torneo por lesión y disputar 45 minutos en la derrota ante Cruz Azul, el internacional estadounidense volvería a un cuadro titular por primera vez desde mayo. La última titularidad de Zendejas en Liga MX llegó el pasado 10 de mayo, en el empate 3-3 ante Pumas por los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026. El extremo anotó dos tantos y repartió una asistencia en el empate, que terminó costándole la eliminación al América por posición en la tabla.

Finalmente, Henry Martín ocuparía la punta de ataque para su partido número 31 ante el Rebaño Sagrado. El delantero de 33 años busca aumentar su cuota goleadora ante los rojiblancos, club al que ha castigado en ocho ocasiones con las camisetas de América y Tijuana, además de repartir tres asistencias. Chivas es el equipo al que más veces ha enfrentado el yucateco y el cuarto al que más goles le ha marcado. Además, presume una marca de 13 triunfos, nueve empates y ocho derrotas.

Posible alineación del América para el Clásico Nacional

Rodolfo Cota; Isaías Violante, Ramón Juárez/Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Alex Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.

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