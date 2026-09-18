Repechajes Copa Centroamericana 2026: así se definen los clasificados a la Concachampions 2027

Conoce los cruces, fechas y cómo se jugarán los play-in de la Copa Centroamericana 2026.

Así serán los play-in de la Copa Centroamericana 2026 | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, pero la eliminación en cuartos de final no significa el final del camino internacional para todos los equipos derrotados. Saprissa, Firpo, Alianza y Marathón tendrán una última oportunidad de conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 a través de los repechajes o Play-In.

La fase de cuartos dejó clasificados a Alajuelense, Cartaginés, Olimpia y Motagua, que además de continuar en la lucha por el título centroamericano consiguieron uno de los grandes objetivos de la temporada: asegurar su presencia en la próxima Concachampions. Los otros cuatro participantes deberán definir los dos cupos restantes reservados para esta instancia.

¿Cómo funcionan los repechajes de la Copa Centroamericana 2026?

Los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final disputarán el Play-In de la Copa Centroamericana. La ronda estará compuesta por dos eliminatorias que se jugarán a partidos de ida y vuelta, por lo que cada club tendrá un encuentro como local y otro como visitante. La recompensa es especialmente importante: los dos ganadores de las series conseguirán la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. De esta manera, no será necesario alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana para acceder al principal torneo de clubes de la región.

MÁS INFORMACIÓN: El espectacular premio que recibirán los semifinalistas de la Centroamericana 2026

¿Cuáles son los cruces del repechaje de la Copa Centroamericana 2026?

Uno de los enfrentamientos tendrá como protagonistas a Saprissa de Costa Rica y L.A. Firpo de El Salvador. Ambos quedaron fuera de las semifinales, pero tendrán dos partidos más para intentar transformar la eliminación en una clasificación a la Concachampions. La otra llave enfrentará a Alianza FC de El Salvador y Marathón de Honduras. Así, El Salvador tendrá dos representantes en esta última instancia, mientras que Costa Rica y Honduras contarán con uno cada uno en la pelea por los dos boletos disponibles.

Los Cruces de Repechaje (Play-In)

Los enfrentamientos definidos para esta fase de eliminación directa son:

Saprissa (Costa Rica) vs L.A. Firpo (El Salvador)

(Costa Rica) vs (El Salvador) Alianza FC (El Salvador) vs Marathón (Honduras)

¿Cuándo se juegan los repechajes de la Copa Centroamericana 2026?

Los partidos de ida están programados entre el 20 y el 22 de octubre de 2026, mientras que las revanchas se disputarán entre el 27 y el 29 de octubre. Los equipos con mejor rendimiento acumulado a lo largo de la competencia tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales.

Los repechajes serán, por lo tanto, la última vía de clasificación a la Concachampions 2027 para los cuatro clubes eliminados en cuartos de final. Saprissa se medirá con Firpo y Alianza enfrentará a Marathón en dos series que entregarán los últimos dos boletos centroamericanos provenientes de esta instancia, mientras Alajuelense, Cartaginés, Olimpia y Motagua ya tienen asegurada su presencia en el torneo continental del próximo año.

Partidos de Ida: Se disputarán entre el 20 y el 22 de octubre de 2026

Se disputarán entre el de 2026 Partidos de Vuelta: Se jugarán del 27 al 29 de octubre de 2026.

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